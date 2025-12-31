إعلان

هل غدا الخميس إجازة؟

كتب : منال المصري

02:00 م 31/12/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تغلق البنوك والبورصة المصرية أبوابها أمام العملاء غدا الخميس بمناسبة إغلاق السنة المالية المنتهية والتي تتزامن مع بداية العام الجديد بخلاف باقي المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل بشكل منتظم الخميس.

ويعني هذا القرار أن الإجازة تتعلق بأعمال البنوك والبورصة لإغلاق بعض المعاملات المالية مع نهاية العام المالي الحالي وليس إجازة رسمية من الدولة للقطاعين العام والخاص ككل.

قبل يومين أعلن البنك المركزي تعطيل العمل غدا بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، الذي يوافق الأول من يناير 2026.

على نفس الخطى قررت البورصة تعطيل التداول يوم الخميس بمناسبة إغلاق السنة المالية.

وتعود البنوك والبورصة استئناف أعمالهما يوم الأحد في المواعيد الرسمية بشكل منتظم.

اقرأ أيضا:

البنك المركزي: الخميس المقبل إجازة بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك بمصر

البورصة المصرية إجازة الخميس لهذا السبب

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المؤسسات الحكومية البنك المركزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"