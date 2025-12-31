هل غدا الخميس إجازة؟

تغلق البنوك والبورصة المصرية أبوابها أمام العملاء غدا الخميس بمناسبة إغلاق السنة المالية المنتهية والتي تتزامن مع بداية العام الجديد بخلاف باقي المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل بشكل منتظم الخميس.

ويعني هذا القرار أن الإجازة تتعلق بأعمال البنوك والبورصة لإغلاق بعض المعاملات المالية مع نهاية العام المالي الحالي وليس إجازة رسمية من الدولة للقطاعين العام والخاص ككل.

قبل يومين أعلن البنك المركزي تعطيل العمل غدا بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، الذي يوافق الأول من يناير 2026.

على نفس الخطى قررت البورصة تعطيل التداول يوم الخميس بمناسبة إغلاق السنة المالية.

وتعود البنوك والبورصة استئناف أعمالهما يوم الأحد في المواعيد الرسمية بشكل منتظم.

