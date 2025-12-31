إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:37 ص 31/12/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.95 جنيه للشراء، و126.52 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.64 جنيه للشراء، و67.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.07 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و154.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

