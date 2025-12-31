انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.94 جنيه للشراء، و12.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 124.95 جنيه للشراء، و126.52 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.08 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.08 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 66.64 جنيه للشراء، و67.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 154.07 جنيه للشراء، بتراجع 32 قرشًا، و154.95 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا.