إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:52 ص 31/12/2025

سعر الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.67 جنيه للشراء، 12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي انخفاض سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"