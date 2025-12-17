إعلان

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:40 م 17/12/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 10 قروش و20 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار أسعار الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور