مصر وكندا توقعان على 3 مشروعات جديدة بمنحة 552 مليون جنيه

وقعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أولريك شانون، سفير كندا لدى مصر على 3 مشروعات جديدة بين الحكومتين المصرية والكندية بنحو 552 مليون جنيه.

بحسب بيان الوزارة اليوم، فإنه تم التوقيع على مشروع الدعم الشامل للاجئات من السيدات والفتيات في مصر للمساهمة في تعزيز محور الحماية والاندماج الاجتماعي.

كما تم توقيع مشروع الغذاء للمستقبل لتمكين المرأة من خلال نهج شامل لتغذية الأمهات والفتيات في مصر، فيدعم هذا المشروع محور الصحة والتغذية، ويتم تنفيذه من خلال صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ووزارة الصحة والسكان، بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج، والشرقية والغربية و والبحيرة، والقاهرة، والجيزة.

وتم توقيع مشروع تمكين السيدات والفتيات في مرحلة المراهقة في صعيد مصر.

قال رانيا المشاطر إن إجمالي التمويل الجاري قبل توقيع المشاريع الجديدة نحو 40 مليون دولار كندي (1.4 مليار جنيه) للمشاريع الجارية موزعة على مجالات دعم المرأة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والزراعة الذكية مناخياً.