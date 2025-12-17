إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:26 م 17/12/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بنحو 15 قرشًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 17-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك بعد أن أسترد الجنيه جزءا من قيمته على مدار آخر أسبوعين بعد أن فقد نحو 73 قرشا تأثرا بتحويل بعض المستثمرين الأجانب جزءا من أرباحهم في أذون الخزانة المحلية قبل نهاية العام الحالي.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

