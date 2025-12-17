ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 55.57 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
بنك مصر: 55.54 جنيه للشراء، بتراجع 17 قرشًا، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 55.59 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و55.93 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.
بنك الإسكندرية: 55.46 جنيه للشراء، بتراجع 18 قرشًا، و55.79 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
البنك التجاري الدولي: 55.55 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و55.91 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.