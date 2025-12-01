إعلان

منها إنستاباي.. عطل فني مفاجئ يضرب بنك مصر ويوثر على بعض الخدمات

كتب : منال المصري

12:04 م 01/12/2025

بنك مصر

ضرب عطل فني مفاجئ بنك مصر ثاني أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي ليؤثر على جودة تقديم بعض الخدمات المصرفية للعملاء مثل خدمة "إنستاباي" للتحويلات اللحظية عبر الهاتف المحمول.

ونوه بنك مصر في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك" بأنه يوجد حاليًا عائق تقني يؤثر على تقديم بعض الخدمات. "نعتذر عن هذا الأمر" مؤكدا على العمل لمعالجة المشكلة في أسرع وقت لضمان عودة الخدمة بالشكل الأمثل.

كان بعض عملاء إنستاباي للتحويلات اللحظية اشتكوا من تضرر الخدمة وتوقفه خلال تعاملات اليوم بعد أن أعلن بنك مصر عن وجود عطل فني.

ويقدم بنك مصر حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية منها الإنترنت والموبايل النبكي والمحافظ الذكية بخلاف إنستاباي.

