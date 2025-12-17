قبل قرار المركزي.. تفاصيل أعلى أسعار للفائدة على الشهادات في 10 بنوك

تتيح البنوك طرح شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة أمام العملاء وسط ترقب لقرار البنك المركزي بحسم سعر الفائدة في آخر اجتماع له خلال 2025 يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

كانت البنوك خفضت أسعار الفائدة على شهادات الادخار أكثر من مرة خلال العام الحالي تزامنا مع قرارات البنك المركزي بخفض الفائدة لتهبط من مستوياتها المرتفعة وسط تباطؤ معدل التضخم.

خفض المركزي سعر الفائدة 6.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على 4 مرات آخرها 1% في أكتوبر الماضي إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

تعد شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت من أكثر الأوعية طلبا بين العملاء باعتباره الأعلى عائد على مستوى الأوعية الأخرى وعدم وجود أي مخاطرة.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية في 10 بنوك قبل قرار البنك المركزي.

البنك الأهلي

1- الشهادة البلاتينية "المتناقصة" للعائد السنوي: تتراوح بين 23% في السنة الأولى و18.5% للسنة الثانية، و14% في الثالثة.

- دورية صرف للعائد الشهري: تتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.75% في السنة الثانية و13.5% في الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

2- شهادة البلاتينية للعائد الثابت: سعر العائد سجل 17% سنويا ويصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

بنك مصر

(أ)- شهادة "القمة" للعائد الثابت الثلاثية: سعر العائد سجل 17% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

(ب)- شهادة "ابن مصر" الثلاثية للعائد المتناقص: سعر العائد يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و17% في الثانية و13.5% في الثالثة.

- دورية صرف العائد: يصرف شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي

- شهادة "بريميوم الثلاثية" بشعر فائدة 17.25% يصرف العائد شهريا، ولا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت "برايم" بسعر فائدة سنوي 14.75% ويصرف العائد يوميا، و15% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء من 100 ألف جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

- شهادة "بلس" ثلاثية بسعر فائدة 15.25% يصرف العائد يوميا بحد أدنى للشراء 500 ألف جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

- شهادة "بلس" الثلاثية للعائد السنوي 16% ويصرف العائد شهريا بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفة الألف جنيه.

- شهادة "بريميوم" الثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة 15.75% يصرف العائد يوميا ويبلغ الحد الأدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الآلف جنيه.

بنك HSBC

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "الماسية": تمنح عائدا 16.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Luxury ": تمنح عائدا 17% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائد 13% سنويا ويصرف العائد شهرياـ ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك أبو ظبي الأول

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تصرف عائدا 15% للعائد الشهري، و15.20% للعائد الربع سنوي، و15.30% للعائد النصف سنوي، و15.40% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

بنك "QNB"

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 15% للعائد الشهري، و15.05% للعائد الربع سنوي، و15.1% للعائد النصف سنوي و15.15% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " Private": تمنح عائدا سنويا 17% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 15 مليون جنيه.

بنك saib

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank":

- الشهادة الثلاثية " البريميم ": تتيح عائدا سنويا 17.75% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.