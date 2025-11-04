أعلن البنك الأهلي المصري توقيع اتفاقية تمويل لشركة أوراديفلوبرز إيجيبت بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه للمساهمة في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير مشروع "سولانا ويست"، أحد أبرز مشروعات الشركة في غرب القاهرة.



ويأتي هذا التعاون، وفقا لبيان البنك اليوم، في إطار الشراكة المستمرة بين مؤسسات القطاع المصرفي والشركات العقارية الكبرى لدعم التنمية العمرانية في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لإنشاء مجتمعات سكنية متكاملة توفّر أسلوب حياة عصريًا.

ويعد مشروع "سولانا ويست" أكثر من مجرد مجتمع سكني، إذ يعيد تعريف أسلوب المعيشة الحديثة من خلال فكرته "Life in Contrasts"في قلب زايد الجديدة.

يمتد المشروع على مساحة 316 فدانًا ويضم وحدات بتصميمات عصرية ومساحات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات يتمتع المشروع بموقع استراتيجي في غرب القاهرة، على بعد دقائق من وصلة دهشور ومحور 26 يوليو وميدان جهينه، مما يجعله وجهة مثالية للعيش المتكامل في منطقة تنبض بالحياة.

وقال صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع، بما يساهم في دور الدولة في دعم التوسع العمراني، خاصة في المناطق والمدن الجديدة، مع توفير بنية تحتية قوية وكافة التسهيلات التي يحتاجها قاطنو تلك المناطق، بما يقلل من ضغط الكثافة السكانية في المناطق الأكثر ازدحامًا في المدن الكبرى.



وأضاف أن هذا التمويل يؤكد حرص البنك الأهلي المصري على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية، ومنها دعم مشروعات القطاع الخاص العقاري، وبما ينعكس إيجابيًا على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد ترتيب ذلك التمويل تأكيدًا على نجاح البنك الأهلي المصري في القيام بدوره الرائد للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات وما يستلزمها من أنشطة اقتصادية مكملة، بما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل، خاصة للشباب.



ومن جانبه أعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، قائلًا: "تؤكد هذه الشراكة على الأهمية الحيوية للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري لضمان استمرارية التنمية العمرانية بالجودة المطلوبة".

وأضاف "نحن فخورون بهذه الثقة المتبادلة بين مؤسسات التمويل الوطنية وأوراديفلوبرز كطرف موثوق به، حيث يمثّل تمويل مشروع سولانا هو خطوة قوية ليس فقط نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم مجتمعات متكاملة، بل ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني غرب القاهرة وتحقيق نتائج إيجابية في السوق العقاري".