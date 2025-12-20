إيجي بنك ينافس الأهلي ومصر بعائد 17.75% على شهادات الادخار

كتبت- منال المصري:

دخل البنك المصري الخليجي "إيجي بنك" في سباق منافسة مع بنكي الأهلي ومصر الحكوميين لطرح أعلى سعر عائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت في القطاع المصرفي.

ويقدم إيجي بنك شهادة ادخار لمدة ثلاث سنوات بعائد ثابت يبلغ 17.75% يصرف شهريا، ليصبح من أعلى العوائد المطروحة حاليا على هذا النوع من الشهادات.

ويبدأ البنك بيع الشهادة من أول ألف جنيه فقط، دون اشتراط حد أدنى مرتفع بمئات الآلاف أو ملايين الجنيهات، كما هو معمول به في بعض البنوك الخاصة الأخرى، ما يتيح الاستفادة منها لشريحة واسعة من العملاء.

وينافس هذا العائد شهادات الادخار المماثلة في بنكي الأهلي ومصر، والبالغ عائدها 17% ويصرف شهريا، بل يتصدر إيجي بنك قائمة البنوك الخاصة التي تقدم هذه الشهادات لكافة العملاء دون قصرها على فئات محددة من كبار العملاء.

وبدأت بعض البنوك الخاصة خلال الفترة الأخيرة رفع أسعار العائد على شهادات الادخار بهدف تعزيز مستويات السيولة لديها، واستقطاب جزء من أموال العملاء التي كانت مستثمرة في شهادات بنكي الأهلي ومصر ذات العائد المرتفع 25% و27%، مع اقتراب موعد استحقاقها بداية من يناير المقبل.

ويبدأ الاستحقاق الثاني لشهادات بنكي الأهلي ومصر مرتفعة العائد 25% و27% اعتبارا من يناير المقبل وحتى نهاية آخر أجل لها في أبريل.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا شهادات ادخار لمدة سنة بعائد ثابت لمدة 16 شهرا خلال الفترة من يناير 2024 وحتى أبريل 2025، بعد أن تجاوزت حصيلة الاكتتاب فيها تريليون جنيه.

وقام أغلب العملاء بتجديد مدخراتهم في هذه الشهادات مع أول استحقاق لها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، قبل أن يقرر البنكان وقف العمل بها في ظل اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025 على أربع مرات متتالية، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.

ومن المقرر أن تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرار سعر الفائدة في آخر اجتماعاتها خلال عام 2025 يوم الخميس المقبل، وسط تباين التوقعات بين التثبيت أو الخفض.