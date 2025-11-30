إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك

كتب : أحمد الخطيب

11:05 ص 30/11/2025

سعر الريال السعودي

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 30-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.64 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.68 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

