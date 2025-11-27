توقع بنك جي بي مورجان الأميركي في نظرة أكثر تشاؤمية تراجع سعر خام برنت القياسي الدولي إلى مستوى 30 دولارا للبرميل بحلول عام 2027 بسبب العرض الزائد الذي قد يؤدي إغراق السوق، وفقا لموقع CNBC.

وبحسب رويترز فإن بنك جيه.بي مورجان رجح أن يبلغ سعر خام برنت 57 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 53 دولارا في 2027، بينما أبقى على تقديراته لعام 2026 دون تغيير عند 58 دولارا و54 دولارا على التوالي.

ويتوقع بنك جي بي مورجان نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025 ليصل إلى 105.5 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع تحقيق زيادات مماثلة في عام 2026، قبل أن يتسارع إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2027، وفقًا لمذكرة.

وقال بنك جيه بي مورجان إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب، حيث ينمو بمعدل ثلاثة أمثال معدل الطلب في عامي 2025 و2026 قبل أن يتباطأ إلى حوالي ثلث تلك الوتيرة في عام 2027.

وأضاف البنك أن نحو نصف مكاسب الإمدادات ستأتي من المنتجين من خارج أوبك+، مدفوعة بمشاريع بحرية قوية واستمرار الزخم في إنتاج النفط الصخري العالمي.

وعززت أوبك+، أو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها الآخرون، إنتاجها منذ أبريل.

كما زاد منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إنتاجهم، مما زاد من مخاوف تخمة المعروض وضغط على الأسعار.

وقال جيه بي مورجان تشيس "في المجمل، طالما ظل نمو الطلب في نطاق 0.8 إلى 1.3 مليون برميل يوميا - وهو ما يكفي لمواكبة وتيرة العرض من خارج أوبك+ على مدى العامين المقبلين - فإن السوق ينبغي أن تظل متوازنة نسبيا، على افتراض ثبات أوبك+".