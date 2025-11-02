انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 2-11-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.53 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.61 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.57 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.