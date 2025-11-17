إعلان

مسؤول بالمركزي: 17 تريليون جنيه مدفوعات سنوية باستخدام الإنترنت والموبايل البنكي وإنستاباي

كتب : منال المصري

02:49 م 17/11/2025

انستاباي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مسؤول بالمركزي: 17 تريليون جنيه مدفوعات سنوية باستخدام الإنترنت والموبايل البنكي وإنستابايكتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن قيمة المعاملات عبر قنوات الإنترنت البنكي في البنوك وصل سنويا 12 تريليون جنيه معاملات.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر ومعرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم أن قيمة المعاملات باستخدام الموبايل البنكي يصل سنويا بنحو 3.5 مليار جنيه سنويا.

وأشار حسين إلى أن قيمة التعاملات باستخدام انستا باي تصل سنويا إلى نحو 5 تريليونات جنيه سنويا.

وأضاف أن الهوية الرقمية تساعد للتحقق من بيانات العميل وفتح حسابات بدون الذهاب للفرع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن حسين محافظ البنك المركزي إنستاباي الموبايل البنكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو