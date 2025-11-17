مسؤول بالمركزي: 17 تريليون جنيه مدفوعات سنوية باستخدام الإنترنت والموبايل البنكي وإنستابايكتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن قيمة المعاملات عبر قنوات الإنترنت البنكي في البنوك وصل سنويا 12 تريليون جنيه معاملات.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر ومعرض بافكس للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية اليوم أن قيمة المعاملات باستخدام الموبايل البنكي يصل سنويا بنحو 3.5 مليار جنيه سنويا.

وأشار حسين إلى أن قيمة التعاملات باستخدام انستا باي تصل سنويا إلى نحو 5 تريليونات جنيه سنويا.

وأضاف أن الهوية الرقمية تساعد للتحقق من بيانات العميل وفتح حسابات بدون الذهاب للفرع.