تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد الخطيب:

09:41 ص 16/11/2025

سعر صرف الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و4 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 16-11-2025، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25.

بنك البركة: 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.17 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

