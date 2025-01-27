سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

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