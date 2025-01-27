سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.2 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.2 جنيه للشراء، و 50.3 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.21 جنيه للشراء، و50.31 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
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