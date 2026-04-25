أكد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، أن اعتماد مريض السرطان على مصادر غير موثوقة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد من أخطر التحديات التي تواجه الأطباء والمرضى.

وأشار المعهد، في بيان، إلى أن الدراسات أظهرت أن ما بين 30% إلى 80% من المنشورات المتعلقة بعلاج السرطان تحتوي على معلومات مضللة.

وأضاف المعهد أن خطورة هذه المعلومات تكمن في الترويج لعلاجات بديلة غير مثبتة علميًا، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية، من أبرزها:

1- انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة

المرضى الذين يختارون العلاجات البديلة مثل الحميات القاسية أو الأعشاب بدلًا من العلاجات التقليدية (الجراحة أو العلاج الكيميائي أو الإشعاعي) يكون لديهم خطر أعلى للوفاة، كما يؤدي ذلك إلى انتشار الورم نتيجة توقف العلاج الطبي، ما يجعل فرص الشفاء لاحقًا أصعب أو مستحيلة.

2- مخاطر الأعراض الجانبية السامة

بسبب التفاعلات الخطيرة، إذ إن بعض "العلاجات الطبيعية" أو العشبية تتفاعل سلبًا مع العلاجات الطبية، ما قد يؤدي إلى تسمم أو فشل كلوي أو كبدي، فضلًا عن انتشار ممارسات غير علمية مثل حقن القهوة أو جرعات غير مدروسة من فيتامين “سي”، وهي ممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المريض.

3- التضليل والابتزاز المالي والعاطفي

يستغل بعض الدجالين ومروجي المعلومات الخاطئة خوف المرضى وأملهم في الشفاء عبر الترويج لعلاجات "سحرية" مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى نشر قصص نجاح وهمية أو مضللة تنتشر بسرعة أكبر من المعلومات الطبية الصحيحة.

4- التأثير النفسي وانهيار الثقة الطبية

تؤدي المعلومات المضللة إلى زرع الشك لدى المرضى تجاه الأطباء والعلاجات المعتمدة علميًا، فضلًا عن الضغوط الاجتماعية التي تدفع البعض لتجربة وصفات غير موثوقة بناءً على تجارب فردية غير علمية.

نصائح معهد الأورام لتجنب المخاطر

1- التحقق دائمًا: لا تعتمد على منشورات فيسبوك أو مقاطع تيك توك كمصدر طبي.

2- استشارة الطبيب: أي معلومة أو علاج بديل أو نظام غذائي يجب مناقشته مع فريق الأورام المعالج.

3- الاعتماد على مصادر موثوقة: مثل المستشفيات الجامعية والجمعيات الطبية المعتمدة ومراكز الأبحاث.

وأكد المعهد أن العلاجات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما تفتقر للدقة العلمية، وأن الاعتماد عليها بدلًا من العلاج الطبي المعتمد قد يؤدي إلى تدهور فرص الشفاء.

