حذرت جامعة عين شمس الأهلية، من التعامل مع أي صفحات أو مجموعات غير رسمية تدّعي تمثيل الجامعة أو نشر معلومات باسمها، مؤكدة أن الصفحة الرسمية الوحيدة للجامعة على موقع "فيسبوك" هي الصفحة المعتمدة لنشر الأخبار والإعلانات المتعلقة بها.

الجامعة: الصفحات المتداولة لا تمثلنا رسميًا

أكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن الصفحات والجروبات المتداولة بالصور المرفقة لا تمثلها بأي شكل من الأشكال، ولا تتبعها رسميًا، كما لم يتم تفويضها أو اعتمادها لنشر أي أخبار أو معلومات تخص الجامعة أو برامجها الأكاديمية.

الجامعة تناشد الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة

أهابت جامعة عين شمس الأهلية، بالطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي، ضرورة عدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير رسمية تدّعي انتماءها للجامعة أو تتحدث باسمها، تجنبًا للوقوع ضحية معلومات غير دقيقة أو مضللة.

الجامعة: الموقع الرسمي هو المصدر الوحيد للمعلومات الموثقة

أوضحت الجامعة أن الحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، وفي مقدمتها الموقع الرسمي لجامعة عين شمس الأهلية وصفحاتها الرسمية المعلنة.

الجامعة: سنحتفظ بحقنا القانوني تجاه المنتحلين

شددت الجامعة على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه أي جهة أو صفحة تنتحل اسمها أو شعارها، أو تنشر معلومات مضللة باسم الجامعة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هويتها المؤسسية والحفاظ على مصداقية المعلومات المتداولة.

بيان الجامعة: معًا نتصدى للشائعات والمعلومات غير الموثقة

أكدت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف للحفاظ على مصداقية المؤسسات التعليمية، مشددة على ضرورة التصدي للشائعات والمعلومات غير الموثقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على الأخبار والبيانات الخاصة بالجامعة.