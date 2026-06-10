عقد مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة العاصمة اجتماعًا برئاسة الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لمناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تطوير المزايا التأمينية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للمشتركين وأسرهم.

السيد قنديل: صناديق التأمين تمثل ركيزة للحماية الاجتماعية

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن صناديق التأمين الخاصة تعد من أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي توفر الاستقرار والأمان للأعضاء وأسرهم، مشيرًا إلى أن تطوير المزايا التأمينية بصورة مستمرة يعكس الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس النجاح المؤسسي.

وأضاف أن الجهود المبذولة لتحديث خدمات الصندوق تستهدف تحسين مستوى الاستفادة للأعضاء وتعزيز العوائد التأمينية على المدى الطويل.

مكافأة نهاية الخدمة 250 شهرًا دون حد أقصى

استعرض مجلس الإدارة المزايا التأمينية الحالية التي يقدمها الصندوق، وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة بواقع 250 شهرًا من أجر الاشتراك دون حد أقصى، وهي الميزة التي سبق اعتمادها من الجمعية العمومية للصندوق.

كما أكد المجلس استمرار صرف الميزة التأمينية للورثة في حالات الوفاة بذات عدد الشهور المستحقة للعضو ومن دون حد أقصى، بما يوفر دعمًا ماليًا مناسبًا لأسر المشتركين.

دراسة زيادة المزايا التأمينية بشكل دوري

ناقش المجلس مقترحًا لزيادة المزايا التأمينية بصورة دورية كل عامين، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز القيمة الفعلية للمزايا المقدمة للأعضاء.

كما يجري إعداد دراسة اكتوارية جديدة لبحث إمكانية رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى أكثر من 250 شهرًا، مع الإبقاء على نظام الصرف دون حد أقصى.

رفع إعانة الوفاة إلى 10 آلاف جنيه

تضمنت المناقشات مقترحًا بزيادة قيمة الإعانة المخصصة لحالات الوفاة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، على أن تُصرف بشكل مستقل ودون خصمها من مستحقات الميزة التأمينية للعضو.

ويستهدف المقترح تخفيف الأعباء المالية عن أسر المشتركين ومساندتهم في الظروف الطارئة.

التوسع في القروض الميسرة للأعضاء

كما استعرض الاجتماع الخدمات التمويلية التي يقدمها الصندوق للأعضاء من خلال القروض الميسرة ذات الفائدة السنوية البسيطة وفترات السداد التي تصل إلى عامين.

ويجري حاليًا دراسة زيادة قيمة القروض الممنوحة للمشتركين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة ويعزز الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.

مقترح لصرف جزء من المستحقات قبل التقاعد

شهد الاجتماع مناقشة مقترح جديد يخضع حاليًا للدراسة الاكتوارية، يتيح للأعضاء الذين بلغوا سن الخمسين أو الخامسة والخمسين الحصول على جزء من مستحقاتهم التأمينية قبل بلوغ سن التقاعد.

وينص المقترح على صرف باقي المستحقات عند انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط والنتائج التي ستسفر عنها الدراسة، بما يوفر مرونة أكبر للمشتركين.

عماد أبو الدهب: تطوير الخدمات وفق أسس مالية مدروسة

من جانبه، أكد الدكتور عماد أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن المجلس يواصل العمل على تطوير المزايا التأمينية والخدمات المقدمة للأعضاء وفق أسس مالية واكتوارية تضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للمشتركين.

وأضاف أن المقترحات التي تمت مناقشتها تأتي ضمن رؤية تستهدف تعزيز الحماية التأمينية وتحقيق مزيد من المزايا للأعضاء وأسرهم، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.

وأكد على مواصلة تطوير خدماته وبرامجه التأمينية بما يحقق أعلى استفادة للمشتركين، ويعزز دوره في توفير منظومة متكاملة من الحماية والدعم المالي والاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.

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