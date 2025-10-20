شاهد.. افتتاح وحدة للرشاقة بجامعة عين شمس وهذه أبرز خدماتها

شهد جامعة عين شمس افتتاح وحدة التثقيف الغذائي والرشاقة التابعة لمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة بكلية البنات، والمقامة داخل حمام السباحة بمقر الكلية، (1 ش اسماء فهمى - الميرغني - مصر الجديدة).

قامت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية، يرافقها الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أسماء زعزع وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس من قسم الكيمياء الحيوية والتغذية و مدير عام الكلية ناهيد على مجاهد، ومسؤول النشاط أ.م.د علياء جبل ،ومساعديها هاجر مسعد سعد، سناء عبد الرحمن الاعضاء بقسم الكيمياء الحيوية والتغذية بافتتاح الوحدة، حيث حثت العميدة الطالبات على ضرورة الاهتمام بصحتهن ومتابعة نظام غذائي متكامل.

كما أعلن نشاط التثقيف الغذائي والرشاقة عن جاهزية الوحدة لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات و خصم خاص وعروض مميزة على القياسات الجسمية والأنظمة الغذائية لمختلف الفئات سواء المصحة أو المرضى بالأمراض المزمنة أو الحادة بمناسبة الافتتاح.

وبادرت الوحدة بتقديم قياسات جسم مجانية لأول عشر طالبات من خلال تشغيل جهاز الـ In body المتخصص في تحليل مكونات الجسم، قياس الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، وتحديد وزن العظام والدهون في الجسم، وحساب السعرات الحرارية وتقديم النظام الغذائي المناسب لحالات السمنة والنحافة وأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم النصائح الغذائية المناسبة لهن. كخطوة تشجيعية لتبني نمط حياة صحي، وتم التوعية ببعض النصائح الغذائية الأساسية لضمان سلامة الصحة.

وأكدت إدارة الكلية أن الوحدة تهدف لخدمة المجتمع الخارجي بأكمله بالإضافة إلى خدمة الطالبات بشكل خاص وذلك لرفع الوعي بأهمية التغذية السليمة.

وعلى هامش الافتتاح، وتضافر الجهود واستكمال مسيرة الغذاء الصحى المتوازن والحفاظ على سلامة البدن. فقد أقامت د دعاء خلف محمود المدرس بقسم الكيمياء الحيوية والتغذية ومعاونة عبير ثامر إحدى خريجات القسم معرض تابع لوحدة المشروعات الصغيرة المنبثق من مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة. ضم المعرض العديد من الأصناف الغذائية الصحية ذات السعرات القليلة والتى تتكون من مكونات طبيعية عالية القيمة الغذائية، غنية بالبروتين والألياف التى تعطي إحساس بالشبع والإمتلاء، والدهون الصحية التى توفر طاقة عالية. وكذلك تم استبدال بدائل صحية الدقيق الأبيض مثل دقيق الذرة والحمص للحفاظ على صحة الأمعاء والمعدة.

وقد أتاح المعرض بالتزامن مع افتتاح الوحدة للحضور فرصة الاطلاع على الخيارات الصحية المتاحة. حيث أن تلك الأصناف الصحية تهم الأشخاص الذين يهتمون بالبحث عن الأغذية الخالية من الجلوتين أو السكريات والغنية بالألياف والدهون الصحية، وضم المعرض الجرانولا، كرات الشوكولاتة وجوز الهند، رقائق الحبوب، بسكويت حمص السام، كيكة حمص الشام، كيكة الذرة الصفراء، وكريب حمص الشام والذرة.

وقد لاقت وحدة التثقيف الغذائى والرشاقة والمعرض إقبالا من منسوبى الكلية.

