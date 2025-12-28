نظمت الجامعة الألمانية بالقاهرة ندوة علمية متخصصة حول الخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي في مصر تحت شعار «طاقة متجددة لمستقبل أكثر إشراقا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية البافارية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكادیمیین من مصر وألمانيا.

بدأت فعاليات أعمال الندوة باستقبال كل من الدكتور محمود الخفيف مدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة الألمانية، والدكتور مصطفى بركة أستاذ الجيوماتکس والمعلوماتية وأستاذ برنامج الهندسة المدنية وفد الخبراء الألمان الذين قاموا بجولة ميدانية لـمدينة الطاقة الشمسية الكائنة بحرم الجامعة (GUC Solar City) وذلك بهدف إطلاعهم على أحد أبرز النماذج الناجحة لتطبيقات الطاقة الشمسية في مصر.

ضم الوفد كل من كاتارينا هابرسبرونر، مديرة الجمعية البافارية لطاقة المواطن (BENG eG)، وخبير أول في جمعية مشاركة المرأة من أجل مستقبل مشترك (WECF)، بيرند كيرشر، مدير جمعية صن هاوس بألمانيا ومهندس معماري، والدكتور دينيس هاين، عالم الابتكارات بشركة فارتا لتخزين الطاقة (VARTA Storage GmbH) يورغ ماريوس إيبل، رئيس الجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ونائب رئيس الشؤون المؤسسية في شركة آي بي سي سولار.

وافٌتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للدكتور محمود الخفيف، أكد خلالها أهمية التعاون الدولي في نقل الخبرات وتطویر حلول مبتكرة للطاقة النظيفة، مشیراً إلى دور الجامعة الألمانية بالقاهرة كنموذج تطبيقي يجمع بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، موضحاً ان الندوة تساهم في تعزيز تبادل الخبرات العلمية والتكنولوجية في مجالات الطاقة المتجددة والتنقل الكھربائي، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفی بركة، نتائج بحث علمي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجیا المصرية، تناول حلول النقل الأخضر الجذرية للحد من الانبعاثات في مصر، مؤكدا أهمية توظيف البحث العلمي في دعم السياسات البيئية وتحقيق التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

شملت الندوة محاضرات علمية متخصصة قدمها المشارکون، تضمنت عروضاً حول مشروعات الطاقة الشمسية في ألمانيا، وأنظمة البطاریات لتخزين الطاقة، إلى جانب استعراض حلول مبتكرة في تقنيات الخلايا الكهروضوئية ومحطات الطاقة الشمسية، وما تشهده من تطور متسارع على مستوى العالمي.

هذا بجانب عرض مشروعات طلابية متميزة أعدت خصيصا لهذه الفعالية من طلاب برنامج الهندسة المدنية، وهندسة الحاسبات، وهندسة المواد، وهندسة الميکاترونکس، تناولت موضوعات الخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي، بما يعکس قدرة الطلاب على الربط بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية الحديثة .

وأكد المشارکون أن الندوة مثلت منصة فعالة لتبادل المعرفة والخبرات بین الخبراء الألمان والأكادیميين المصريين، كما أسهمت في اطلاع طلاب مرحلتي البكالوریوس والدراسات العليا على أحدث المستجدات العلمية و العملية والتكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية و الخلايا الكهروضوئية والتنقل الكهربائي، وتعزيز وعیهم بدورهم المستقبلي في دعم الاقتصاد الأخضر.

