جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي للعاصمة

كتب : عمر صبري

06:53 م 01/01/2026

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، بوفد متميز ضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين، واتحاد الطلاب، في أجواء احتفالية مبهجة عكست روح الانتماء والاعتزاز بالمسيرة التعليمية العريقة، وذلك خلال الاحتفالية المقامة بمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيس جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، تحت شعار "خمسون عامًا من الفنون والعلوم والتكنولوجيا".

أُقيمت الاحتفالية بمجمع الفنون والثقافة، تحت إشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.

وأعرب الدكتور أسامة القبيصي، المشرف الأكاديمي لجامعة حلوان التكنولوجية الدولية وعميد الكلية التكنولوجية، عن فخره بالمشاركة في احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل رمزًا لمسيرة علمية ووطنية عريقة أسهمت في بناء أجيال متعاقبة من المبدعين والعلماء.

وأشار إلى أن مشاركة جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعكس التكامل بين الأجيال، وتعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتؤكد أهمية الاحتفاء بتاريخ مشرف، واستشراف مستقبل واعد في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا.

جامعة حلوان التكنولوجية الدولية احتفالية اليوبيل الذهبي لجامعة العاصمة جامعة العاصمة حلوان سابقا الدكتور أسامة القبيصي

