99.42% استجابة.. جامعة عين شمس تعلن حصاد شكاوى المواطنين 2025

أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، حصاد منظومة الرد على شكاوى المواطنين لعام 2025، محققة طفرة نوعية في معدلات الأداء والاستجابة، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الإدارية والتعليمية.

وكشف التقرير السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تحقيق الجامعة نسبة إنجاز شاملة بلغت 99.42%، متجاوزة المستهدف البالغ 95.10% خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025.

وتعاملت الإدارة المركزية للجامعة مع 3735 شكوى، منها 3216 شكوى فردية و519 شكوى جماعية، وتم الانتهاء من تنفيذ 3855 شكوى شملت شكاوى العام والشكاوى المرحلة من فترات سابقة، بمعدل استجابة بلغ 96.97%، ومتوسط زمن للرد 28 يومًا فقط.

وأظهرت الإحصائيات شمولية المنظومة، حيث تصدر المواطنون قائمة المتعاملين بنسبة 3521، يليهم الجهات الحكومية 88، والمقيمون 31، وذوي الاحتياجات الخاصة 17، مما يعكس قدرة الجامعة على الاستجابة لكافة فئات المجتمع.

