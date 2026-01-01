توجيهات من نائب رئيس جامعة عين شمس بشأن نتائج الترم الأول

بحضور مستشار الوزير.. معهد الأورام يستقبل وفدًا من الهلال الأحمر الإماراتي

تفقّد الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على متابعة انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية، الدكتورة صفاء شحاته عميد كلية التربية، والدكتور هاني يوسف، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، والدكتورة سمر رجب، مدرس التربية الخاصة بالكلية.

وخلال الجولة، اطّلع نائب رئيس الجامعة على لجان الامتحانات، وتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، وتوافر الهدوء والانضباط داخل اللجان، إلى جانب الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، بما يضمن أداءهم الامتحانات في أجواء مناسبة.

كما شملت الجولة تفقد مركز تطوير تدريس اللغة الإنجليزية بالكلية، حيث استمع إلى شرح حول أنشطة المركز ودوره في رفع كفاءة تدريس اللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع متطلبات التطوير الأكاديمي وتحسين جودة العملية التعليمية.

وشدد الدكتور رامي ماهر غالي، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والالتزام بقواعد الانضباط خلال فترة الامتحانات، وتفعيل آليات الحد من الغش بكافة أشكاله، سواء باستخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة أخرى، مع إحاطة الملاحظين بتعليمات الامتحانات، والتأكيد على جودة الأداء داخل اللجان بما يخدم مصلحة الطلاب.

كما أكد نائب رئيس الجامعة، أهمية تقديم الدعم الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج، وتوفير كافة سبل التيسير اللازمة لهم خلال فترة الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتهيئة بيئة امتحانية مناسبة لجميع الطلاب.

وشدد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان، والإسراع في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، حرصًا على انتظام العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطلاب.

