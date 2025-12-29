بنك المعرفة المصري يتيح منصاته العالمية لمتدربي "البورد العربي"

القاهرة - (أ.ش.أ):

أعلن المجلس العربي للاختصاصات الصحية عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المعرفة المصري، تهدف إلى إتاحة المحتوى العلمي والطبي العالمي للمتدربين والأطباء المنتسبين للمجلس في كافة الدول العربية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الطبي والتدريب المهني في الوطن العربي.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور عمر بن عوض الرواس الأمين العام للمجلس، والدكتورة جينا الفقي، المشرف العام على البنك ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عصام الطوخي مدير إدارة التدريب بالمجلس، إلى جانب ممثلي المنصات العالمية ومسؤولي المجلس بمصر.

ووقع الاتفاقية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي بصفته رئيس مجلس إدارة بنك المعرفة المصرى، والدكتور عادل عدوى رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.. وبموجب الاتفاقية، سيتم تزويد المتدربين المسجلين في المجلس العربي للاختصاصات الصحية باشتراكات سنوية في ثلاث من كبرى المنصات الطبية والتعليمية العالمية التي يوفرها بنك المعرفة المصري، وهي: (Elsevier Clinical Key Student، Osmosis، Incision Academy).

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود "المجلس العربي" منذ تأسيسه عام 1978 في تحسين الخدمات الصحية عبر رفع المستوى العلمي والعملي لمقدمي الرعاية الصحية.. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن المتدربون في كافة الدول العربية من الوصول إلى أحدث المراجع العلمية، المحاضرات المتخصصة، والمنصات التفاعلية التي تساهم في رفع كفاءة خريجي المجلس العربي.

وكان فريق عمل تم تشكيله للتفاوض مع بنك المعرفة برئاسة محمد الهادى السويحلى نائب رئيس المكتب التنفيذي والدكتور جواد الشريف الأمين العام المساعد للمجلس العربى، والدكتور عصام الطوخى مدير إدارة التدريب بالمجلس العربى، واللواء الطبيب أحمد التاودى مدير مكتب المجلس العربى بالقاهرة مع الدكتورة جينا الفقى المشرف العام على بنك المعرفة ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتم التوصل الى اختيار بنك المعرفة للاستفادة من منصته التي أطلقتها الحكومة في عام 2016 ليكون نافذةً للباحثين والمتخصصين والطلاب للوصول إلى أحدث المصادر العلمية والبحثية من كبرى دور النشر العالمية، مشيرةً إلى أن توفير هذه الأدوات التعليمية المتقدمة للأطباء العرب يساهم في بناء كوادر طبية مؤهلة تأهيلًا عالميًا.

ومن جهته، أكد الدكتور عادل العدوي أن هذا التعاون يجسد الدور المحوري لمصر في المنطقة العربية، موضحا أن إتاحة هذه المنصات المرموقة لمتدربي المجلس سيعمل على توحيد معايير المعرفة الطبية وتطوير المهارات السريرية للأطباء، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن العربي.

وأشار إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية تأسس بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب عام 1978، ويهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني في التخصصات الصحية المختلفة في الوطن العربي من خلال برامج تدريبية تخصصية ومنح شهادات الاختصاص "البورد العربي".