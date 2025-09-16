96.3% تمريض دمنهور.. الحد الأدنى لتنسيق الثانوية الفنية بالكليات 2025
كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد لعام 2025 كالتالي:
تمريض دمنهور 96.30
تمريض طنطا 95.09
تمريض كفر الشيخ 94.32
تمريض المنصورة 93.59
تمريض بنها 93.21
تمريض المنوفية بشبين الكوم 93.05
تمريض الزقازيق 92.91
تمريض الإسكندرية 92.85
تمريض القاهرة 92.79
تمريض دمياط 92.36
تمريض عين شمس 91.64
تمريض المنيا 91.45
تمريض السادات 91.27
تمريض مطروح 90.84
تمريض حلوان 90.79
تمريض أسيوط 90.73
تمريض أسوان 90.67
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 90.52
تمريض بور سعيد 90.32
تمريض الفيوم 90.17
تمريض بني سويف 89.90
تمريض الوادي الجديد 89.80
تمريض سوهاج 89.60
تمريض جنوب الوادي 89.58
سياحة وفنادق الإسكندرية 85.35
سياحه وفنادق الاقصر 84.28
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 83.39
سياحة وفنادق الغردقة 81.88
تربية نوعية جنوب الوادي 80.91
تربية نوعية طنطا 80.78
سياحة وفنادق المنيا 80.00
سياحة وفنادق الفيوم 79.07
سياحة وفنادق المنصورة 77.44
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 76.28
سياحة وفنادق مدينة السادات 75.00
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 75.00
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 75.00
خدمة اجتماعية حلوان 75.00
سياحة وفنادق بني سويف 75.00
خدمة اجتماعية أسوان 75.00
السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 75.00
