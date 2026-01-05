تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات بنصف العام 2025 -2026 لطلاب الثانوية

ينطلق مرحلة قبول تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة خلال أيام قليلة وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، خلال مرحلة تنسيق نصف العام 2025 -2026، وفيما يلي الحد الأدنى لكليات علوم الحاسب:

- 58% في جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء.

- 59% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 60% باقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 61% لباقي الجامعات الأهلية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن مرحلة التنسيق خلال نصف العام يناير 2026 لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة يتم على الأماكن المتبقية الشاغرة في الكليات.

ومن جهته، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه لا يتم قبول خريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات بالجامعات الأهلية فيما عدا كلية الصناعات التكنولوجية بجامعة الملك سلمان.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، خلال قرارات تنظيم القبول، أنه سيتم قبول الطالب المعفى لغة ثانية بكلية اللغات والترجمة مع فرض لغة ثانية على الطالب.

