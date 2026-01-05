إعلان

تنسيق كليات الحاسبات والمعلومات بنصف العام 2025 -2026 لطلاب الثانوية

كتب : عمر صبري

12:48 م 05/01/2026

مجلس الجامعات الأهلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينطلق مرحلة قبول تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة خلال أيام قليلة وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، خلال مرحلة تنسيق نصف العام 2025 -2026، وفيما يلي الحد الأدنى لكليات علوم الحاسب:

- 58% في جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء.

- 59% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 60% باقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 61% لباقي الجامعات الأهلية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أن مرحلة التنسيق خلال نصف العام يناير 2026 لطلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة يتم على الأماكن المتبقية الشاغرة في الكليات.

ومن جهته، أوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه لا يتم قبول خريجي المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات بالجامعات الأهلية فيما عدا كلية الصناعات التكنولوجية بجامعة الملك سلمان.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، خلال قرارات تنظيم القبول، أنه سيتم قبول الطالب المعفى لغة ثانية بكلية اللغات والترجمة مع فرض لغة ثانية على الطالب.

اقرأ أيضاً:

قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق أكتوبر.. اليوم

وظائف حكومية جديدة للأطباء البيطريين.. (الشروط ورابط التقديم)

برودة شديدة وصقيع.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجامعات الأهلية طلاب الثانوية العامة تنسيق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
نصائح

علامة واحدة تصدرها السيارة تدل على ضرورة استبدال البطارية بشكل عاجل
حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
نصائح طبية

حرقة المعدة.. أعراض تستدعي زيارة الطبيب
"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
زووم

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
حوادث وقضايا

دوي انفجار يثير الذعر في أكتوبر.. والأمن يحسم الجدل
بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

بهذه الحيل.. ناقلات نفط تفرّ من فنزويلا رغم الحصار الأمريكي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026