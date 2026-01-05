حدد المجلس الأعلى للجامعات عدد وتفاصيل مواد الاختبارات التكميلية يناير 2026 مقسمة إلى المواد العلمية والأدبية والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري.

تشمل اختبارات المواد العلمية للاختبارات التكميلية 7 مواد هي الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا البيئية ورياضة 1 ورياضة 2 والكمبيوتر والأحياء.

كما تشمل اختبارات المواد الأدبية للاختبارات التكميلية يناير 2026 9 مواد هي التربية الدينية الإسلامية، التربية الدينية المسيحية، التربية الوطنية، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الإيطالية واللغة الإسبانية.

ويمكن للطلاب الراغبين في خوض الاختبارات الإلزامية قبل نهاية التخرج ملئ البيانات من هنا https://scu.eg/، كما يمكن الحصول على المواد العلمية للاطلاع أثناء المذاكرة والمراجعة من نفس الرابط، علمًا بأن مستوى الامتحان نفس مستوى امتحان الثانوية العامة المصرية.

وبحسب موقع المجلس الأعلى للجامعات فإنه سيسمح فقط بخوض الاختبارات للطلاب الوافدين أو المصريين المقيدين بإحدى الجامعات المصرية "حكومية وخاصة وأهلية" أو المعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي، وبعض الكيانات التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على الطلاب وجود صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وكذلك شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب وصورة بطاقة تحقيق الشخصية في كليته الجامعية وصورة شخصية.

