صرحت نيابة مركز طامية بالفيوم، اليوم، بدفن مسن بالمعاش، توفي إثر تصادمه بعامود إنارة أثناء عودته من توصيل أحد الأشخاص على مركبته "توك توك".

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سيف، مأمور مركز طامية، يفيد بمصرع عادل ربيع – 61 عامًا، عامل بالمعاش ومقيم بقرية أصلان.

وكشفت التحريات، أشرف عليها اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الضحية اشترى مركبة "توك توك" بعد خروجه على المعاش للعمل عليها، خاصة أنه من متحدى الإعاقة.

وأوضحت التحريات أن الرجل أثناء عودته من مشواره، حاول تفادي كلب مفاجئ على الطريق، مما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة، فارتطمت مركبته بعامود إنارة، مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، حيث صرحت النيابة بدفنه بعد مناظرتها من مفتش صحة المركز.