وزير البترول: مصر تقوم برسم خريطة للمناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي

كتب : أحمد الخطيب

02:52 م 14/01/2026

مؤتمر التعدين الدولي بالرياض

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، وذلك في جلسة نقاشية حول دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية.

وبحسب بيان الوزارة، أكد الوزير خلال الجلسة على أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، كما أشار إلى أن مصر، في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي، قد نفذت مؤخراً إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، شملت تحديث نموذج الاتفاقيات ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج.

وأضاف أن الشراكة مع الحكومات عنصر أساسي في صناعة التعدين، لافتاً إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع وجود آليات تواصل مستمر مع المستثمرين، مؤكداً أن تلك الخطوات انعكست على زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالمياً ونمو أعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر.

وأكد الوزير أن كل ما سبق يبعث برسالة واضحة مفادها أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية، وأنها تبني قطاع تعدين قادراً على التنافس عالمياً يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مصر تقوم حالياً برسم خريطة للمناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للاستثمار في عدة معادن.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة، وتبني التكنولوجيات الحديثة، وتنمية القدرات من المعادن الحيوية.

شارك في الجلسة عدد من رؤساء شركات التعدين الأسترالية والكندية.

