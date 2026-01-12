إعلان

لطلاب الثانوية.. 72% حدا أدنى لكليات العلاج الطبيعي بتنسيق نصف العام

كتب : عمر صبري

01:15 م 12/01/2026

تنسيق الجامعات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية التقديم في تنسيق الجامعات منتصف العام يناير 2026، وذلك للعام الجامعي 2025- 2026، بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك طبقًا للتنسيق المعلن أغسطس الماضي.

وبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بتنسيق نصف العام:

- 72% في جامعات الملك سلمان وسيناء والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية.

- 74% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 77% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه سيتم قبول الطالب الحاصل على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بكلية علوم الحاسب مع فرض مادة الرياضة 2 على الطالب على أن يقوم بدراستها بالسنة الأولى داخل الجامعة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الثانوية العامة تنسيق نصف العام كليات العلاج الطبيعي تنسيق الجامعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل
أخبار مصر

الإيجار القديم.. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد التقديم على شقق الإسكان البديل
عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع
اقتصاد

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

نقل الرئيس الفلسطيني أبو مازن إلى المستشفى
شئون عربية و دولية

نقل الرئيس الفلسطيني أبو مازن إلى المستشفى
مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
أخبار مصر

مصدر: بدء تطوير ورفع كفاءة موقف عبدالمنعم رياض
"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي
رياضة محلية

"حالة رحيل واجتياز الكشف".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة داخل الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026