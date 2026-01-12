لطلاب الثانوية.. 72% حدا أدنى لكليات العلاج الطبيعي بتنسيق نصف العام

كتب - عمر صبري:

يواصل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية التقديم في تنسيق الجامعات منتصف العام يناير 2026، وذلك للعام الجامعي 2025- 2026، بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك طبقًا للتنسيق المعلن أغسطس الماضي.

وبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي بتنسيق نصف العام:

- 72% في جامعات الملك سلمان وسيناء والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية.

- 74% لجامعتي الجلالة والعلمين.

- 75% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية.

- 77% لباقي الجامعات الأهلية.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات الأهلية أنه سيتم قبول الطالب الحاصل على الثانوية العامة شعبة علمي علوم بكلية علوم الحاسب مع فرض مادة الرياضة 2 على الطالب على أن يقوم بدراستها بالسنة الأولى داخل الجامعة.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. آخر موعد لتوثيق عقود سكن الحجاج وبدء إصدار التأشيرات عقب الانتهاء من الإجراءات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

70% من المحركات مستوردة.. شعبة الأجهزة الكهربائية تحذر من تداعيات ارتفاع أسعار النحاس عالميًا