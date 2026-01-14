تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن رُزق مساء أمس الثلاثاء بمولوده الأول من زوجته هدى الناظر، وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسله الجديد "درش"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مصطفى شعبان صورًا من داخل المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ووجه الشكر لطاقم العمل من الأطباء والعاملين بالمستشفى، على اهتمامهم بأدق التفاصيل، وسط تفاعل وتهنئة كبيرة من جمهوره ومتابعيه.

يُذكر أن الفنان مصطفى شعبان عُرض له مؤخرًا فيلم "مملكة"، وشاركه البطولة كل من عمرو عبد الجليل، هيفاء وهبي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

