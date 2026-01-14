إعلان

رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

11:43 ص 14/01/2026

مصطفى شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن رُزق مساء أمس الثلاثاء بمولوده الأول من زوجته هدى الناظر، وذلك بالتزامن مع تصوير مسلسله الجديد "درش"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مصطفى شعبان صورًا من داخل المستشفى عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ووجه الشكر لطاقم العمل من الأطباء والعاملين بالمستشفى، على اهتمامهم بأدق التفاصيل، وسط تفاعل وتهنئة كبيرة من جمهوره ومتابعيه.

يُذكر أن الفنان مصطفى شعبان عُرض له مؤخرًا فيلم "مملكة"، وشاركه البطولة كل من عمرو عبد الجليل، هيفاء وهبي، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

اقرأ أيضًا:

الإثنين.. ملتقى الهناجر يناقش "المتحف المصري الكبير أيقونة ثقافية تروي قصة الانسان المصري"

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"

مصطفى شعبان جوجل مسلسل درش موسم دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
رياضة محلية

"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانا على النايل
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
أخبار مصر

القصير رئيسًا لـ"الزراعة والري" بمجلس النواب
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"
زووم

رزق بمولوده الأول.. مصطفى شعبان يتصدر تريند "جوجل"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور