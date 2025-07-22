مصدر يكشف لـ"مصراوي" موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

أكد مصدر مسؤول بمكتب تنسيق الجامعات أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاي الثانوية العامة الحكومية لن تنطلق قبل يوم السبت المقبل.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي"، أن عملية ملء رغبات رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة تتطلب حصول الطلاب على الرقم السري المدون في شهادات الثانوية العامة.

وأوضح أن الخميس المقبل إجازة رسمية وستكون المدارس مغلقة وبالتالي يبدأ الطلاب استلام شهادتهم من يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن مكتب التنسيق ينتظر وصول بيانات نتيجة الثانوية العامة بصورة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحليل البيانات وتحديد الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى شعبة العلوم "علوم ورياضة" وشعبة الأدبي.

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