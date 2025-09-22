رابط تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية بتنسيق الجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مقر المكتب الرئيسي لمكتب التنسيق يقع هذا العام 2025 بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة منطقة بين السرايات.

وأضافت وزارة التعليم العالي، أنه بدأ منذ قليل، تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2025 -2026، عبر الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا www.tansik.digital.gov.eg، ثم الانتقال إلى صفحة خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطلاب تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع على استمارة شهادة الثانوية الأزهرية الخاصة بالطالب، حيث تظهر للطالب بياناته (القسم - مجموع الدرجات - اسم المعهد).

