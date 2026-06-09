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مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وتعزيز الشراكة في شرق المتوسط

كتب : أحمد الخطيب

12:09 ص 09/06/2026

مصر وقبرص تبحثان تسريع مشروعات الغاز وتعزيز الشراك

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بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ميكاليس داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، سبل تسريع تنفيذ مشروعات الغاز المشتركة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والاتفاقيات المشتركة، وسبل الحفاظ على الزخم الحالي للإسراع باتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، بما يدعم التكامل الإقليمي ويعظم الاستفادة من موارد البلدين.

تسريع تطوير حقل أفروديت

وأكد وزير البترول أن الشراكة المصرية القبرصية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والاستفادة من البنية التحتية المتاحة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية والانتقال إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات المشتركة.

واستعرض الجانبان مستجدات مشروع حقل أفروديت القبرصي، حيث رحبا بالتقدم الذي تحقق، وفي مقدمته توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر إيجبس 2025، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكومة المضيفة خلال إيجبس 2026.

وأكد بدوي استعداد مصر لتقديم جميع أوجه الدعم لاستكمال الترتيبات التجارية والتعاقدية، بما يسرع الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

دعم تطوير حقل كرونوس ونقل الغاز عبر مصر

كما بحث الوزيران تطورات مشروع حقل كرونوس القبرصي، حيث أكد الوزير دعم مصر الكامل لتسريع تطوير الحقل واستقبال إنتاجه عبر البنية التحتية المصرية لمعالجته وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن امتلاك مصر لمحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط يوفر الحل التجاري والاقتصادي الأمثل لتعظيم القيمة المضافة للغاز القبرصي، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

توسيع التعاون إلى التعدين والهيدروجين

وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لدعم أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، وخلق فرص استثمارية جديدة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على توسيع التعاون المشترك ليشمل مجالات التعدين والثروات المعدنية، والتعاون الجيولوجي، ومشروعات إدارة الكربون وخفض الانبعاثات، والحلول منخفضة الكربون، وتكنولوجيات الهيدروجين، إلى جانب تعزيز برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، بما يدعم جهود التحول الطاقي والتنمية المستدامة في البلدين.

وحضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، ويوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

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