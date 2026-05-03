أصدرت إدارة القبول والتسجيل بجامعة عين شمس الأهلية تنبيهًا هامًا لمتقدمي نظام القبول المبكر بكليات جامعة عين شمس الأهلية، وذلك إلى الطلاب المتقدمين عبر نظام القبول المبكر وأولياء أمورهم.

وأوضحت إدارة القبول والتسجيل بجامعة عين شمس الأهلية أن جميع التحديثات المتعلقة بحالة الطلبات ستُنشر حصرياً عبر بوابة التسجيل الإلكترونية نفسها التي استخدمها الطلاب لتقديم طلباتهم، وهي نفس الرابط الذي تم إرساله إليهم عبر البريد الإلكتروني التأكيدي الأول.

وأضافت أنه جاري الأن مراجعة البيانات والمستندات المقدمة من المتقدمين جارية حالياً وفق معايير دقيقة، وأي تحديثات تتعلق بحالة القبول، بما في ذلك طلبات استكمال المستندات أو تحديد مواعيد المقابلات الشخصية، ستظهر تلقائياً على بوابة الطلبات الخاصة بكل متقدم.

وتابعت: لن تقوم الجامعة بإرسال إشعارات تتعلق بحالة القبول عبر البريد الإلكتروني الشخصي للمتقدمين، وعليه، نوصي جميع المتقدمين بمتابعة بوابة الطلبات بشكل دوري للاطلاع على أحدث المعلومات.

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقديم وللاستفسارات والدعم الفني، يرجى التواصل مع مكتب شئون الطلاب التابع للكلية المتقدم إليها:

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي اضغط هنا.



كلية الهندسة اضغط هنا.



كلية الطب اضغط هنا.



كلية الأعمال اضغط هنا.





وأشارت إلى أنه عند التواصل مع مكتب شئون الطلاب، يُرجى تضمين الاسم الرباعي، والرقم القومي، واسم الكلية في نص الرسالة لضمان سرعة ودقة المعالجة.

إقرأ أيضا:

قرارات جديدة لمجلس الخدمة العامة بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور





مشروعات ملموسة.. ماذا دار بلقاء رئيسا جامعتا القاهرة وليدن الهولندية؟





معهد الأورام يُحذر المرضى: الأعشاب ليست علاجًا للسرطان



