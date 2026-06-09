مصدر لمصراوي: الأهلي توصل لاتفاق مع الحسين عموتة

يتصدر ملف المدير الفني الجديد بالنادي الأهلي، حديث الساعات الماضية داخل جدران القلعة الحمراء، لاختيار خليفة ييس توروب وقيادة الأحمر في الموسم الجديد.

وأكد مصدر لمصراوي، أن مسؤولي النادي الأهلي عقدوا اجتماعًا في الساعات الماضية للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي: "هناك استقرار على تولي المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق بعد اقتراب وجهات النظر بين الطرفين".

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة أبدي موافقته علي قيادة الفريق والساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في ملف المدرب".

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