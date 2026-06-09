مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المجر

- -
20:00

كازاخستان

مباريات ودية - منتخبات

بيرو

- -
05:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

البـــحرين

- -
17:00

سوريا

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي: الأهلي توصل لاتفاق مع الحسين عموتة

كتب : مصراوي

12:19 ص 09/06/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الحسين عموتة
  • عرض 7 صورة
    منتخب-المغرب-للمحليين-الحسين-عموتة
  • عرض 7 صورة
    عموتة
  • عرض 7 صورة
    الحسين عموتة مدرب الوداد
  • عرض 7 صورة
    الحسيني عموته مدرب منتخب الأردن
  • عرض 7 صورة
    الحسين عموتة مدرب منتخب الأردن الحالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتصدر ملف المدير الفني الجديد بالنادي الأهلي، حديث الساعات الماضية داخل جدران القلعة الحمراء، لاختيار خليفة ييس توروب وقيادة الأحمر في الموسم الجديد.

وأكد مصدر لمصراوي، أن مسؤولي النادي الأهلي عقدوا اجتماعًا في الساعات الماضية للاستقرار على اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي: "هناك استقرار على تولي المدرب المغربي الحسين عموتة لقيادة الفريق بعد اقتراب وجهات النظر بين الطرفين".

وأوضح المصدر أن الحسين عموتة أبدي موافقته علي قيادة الفريق والساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة في ملف المدرب".

اقرأ أيضًا:
منع حكم صومالي من دخول أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما التفاصيل؟

مصدر يكشف لمصراوي كواليس اقتراب عودة أكرم توفيق للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحسين عموتة الأهلي توروب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا
رياضة عربية وعالمية

أول رد من فيفا على منع الحكم عمر عبد القادر من دخول أمريكا
بعد تأهل المصري.. تعرف على الأندية المشاركة في كأس السوبر
رياضة محلية

بعد تأهل المصري.. تعرف على الأندية المشاركة في كأس السوبر

نشرة التوك شو| أسباب انخفاض أسعار البيض.. وانخفاض المواليد لأقل من مليونى
أخبار مصر

نشرة التوك شو| أسباب انخفاض أسعار البيض.. وانخفاض المواليد لأقل من مليونى
كنزي دياب بجيب قصيرة ونسرين طافش على البحر.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب بجيب قصيرة ونسرين طافش على البحر.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

فرنسا تؤجل وصولها إلى أمريكا قبل كأس العالم 2026.. ما القصة؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان