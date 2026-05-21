إعلان

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس

كتب : عمر صبري

07:00 ص 21/05/2026 تعديل في 30/05/2026

جامعة اللوتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة اللوتس فتح باب التقديم للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026 - 2027، مع تخفيض %5 للطلاب الحاصلين على مجموع %75 بجميع المؤهلات الدراسية (الثانوية العامة – الثانوية الأزهرية – المعادلات الأجنبية – الشهادات العربية) مع ثبات المصروفات طوال فترة الدراسة، وذلك خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2026 - 2027.


وفيما يلي مصروفات وكليات جامعة اللوتس بتنسيق الجامعات الخاصة 2026:

- طب الفم والأسنان - 120 ألف جنيه

- العلاج الطبيعي - 80 ألف جنيه

- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - 60 ألف جنيه

- الهندسة - 55 ألف جنيه

- التمريض - 45 ألف جنيه

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - 45 ألف جنيه

- الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية برنامج اللغة العربية - 41 ألف أما برنامج اللغة الإنجليزية- 51 ألف

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لتحديد الدود الدنيا للتنسيق لعام 2026.

إقرأ أيضا:
تنسيق الجامعات الأجنبية 2026.. برامج جامعة كوين مارجريت بالعاصمة

منح جامعة برومانيا للطلاب المصريين 2026.. رابط التقديم والشروط

من 6 لـ18 سنة.. رابط وشروط مسابقة أدب الخيال العلمي والتراجم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة اللوتس الأسنان تنسيق 2026 تنسيق الجامعات الخاصة الشهادات المعادلة الثانوية العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس
التنسيق

تنسيق الجامعات الخاصة 2026| كليات ومصروفات جامعة اللوتس

أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة
أخبار المحافظات

أنهى حياتها في مشادة.. عامل يتخلص من طفلته بسوهاج: ضربها بخشبة
موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال والقنوات الناقلة
تاريخها 35 عاماً وعمرها ما خذلتهم.. كيف ودّع أهالي المنيا العيد في الحديقة
أخبار المحافظات

تاريخها 35 عاماً وعمرها ما خذلتهم.. كيف ودّع أهالي المنيا العيد في الحديقة
تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات
أخبار المحافظات

تفاصيل واقعة "سماعة الغش والملقاط" بحقوق أسيوط.. العميد يكشف كواليس التحقيقات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان