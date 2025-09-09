مد تنسيق شهادة الثانوية المعادلة العربية والأجنبية

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي: اضغط هنا

