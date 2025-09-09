بالدرجات.. نتيجة تنسيق علمي علوم ورياضة نظام قديم 2025

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا.

وفيما يلي بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد المجموعة العلمية نظام قديم لعام 2025:

طب المنيا 384.0

طب بني سويف 382.5

طب جنوب الوادي 380.0

طب أسيوط 380.0

طب الفيوم 379.5

طب الإسكندرية 379.5

طب سوهاج 379.0

طب الاقصر 379.0

طب دمياط 377.3

طب فاقوس 377.3

طب العريش 377.3

طب السادات 377.3

طب أسوان 377.3

طب كفر الشيخ 377.3

طب السويس 377.3

طب بنها 377.3

طب قناة السويس بالإسماعيلية 377.3

طب المنوفية بشبين الكوم 377.3

طب عين شمس 377.3

طب بور سعيد 377.3

طب القاهرة 377.3

طب طنطا 377.3

طب المنصورة 377.3

طب الوادي الجديد 377.3

طب الزقازيق 377.3

طب حلوان 377.3

طب أسنان المنصورة 376.0

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376.0

طب أسنان طنطا 376.0

طب أسنان كفر الشيخ 376.0

طب أسنان القاهرة 376.0

طب أسنان الإسكندرية 376.0

طب أسنان عين شمس 376.0

طب أسنان جنوب الوادي 376.0

طب أسنان المنيا 376.0

طب أسنان الزقازيق 376.0

طب أسنان بني سويف 376.0

طب أسنان الفيوم 376.0

طب أسنان أسيوط 376.0

طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج 376.0

طب أسنان المنوفية 376.0

طب أسنان السويس 376.0

صيدلة سوهاج 374.5

صيدلة جنوب الوادي 374.0

صيدلة الفيوم 373.5

علاج طبيعي جنوب الوادي 373.5

صيدلة المنيا 373.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 373.5

علاج طبيعي بني سويف 373.1

علاج طبيعي قناة السويس 373.1

علاج طبيعي بورسعيد 373.1

علاج طبيعي بنها 373.1

علاج طبيعي القاهرة 373.1

علاج طبيعي السويس 373.1

صيدلة أسيوط 373.0

هندسة بترول و تعدين السويس 373.0

صيدلة بني سويف 372.5

صيدلة القاهرة 372.5

صيدلة عين شمس 371.5

صيدلة الزقازيق 371.5

صيدلة دمنهور 371.0

صيدلة الإسكندرية 371.0

صيدلة حلوان 371.0

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370.6

صيدلة مدينة السادات 370.6

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370.6

صيدلة ج الوادي الجديد 370.6

صيدلة بور سعيد 370.6

صيدلة المنوفية 370.6

صيدلة المنصورة 370.6

صيدلة طنطا 370.6

حاسبات ومعلومات قنا علوم 367.5

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 365.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 363.5

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 362.5

طب بيطري جنوب الوادي 362.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 362.0

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة علوم 361.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 359.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 358.8

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 358.8

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 358.8

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 358.8

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 358.8

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 358.8

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 358.8

حاسبات و معلومات العريش علوم 358.8

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358.8

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 358.8

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358.8

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 358.8

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 358.8

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 358.8

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 358.8

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 358.8

طب بيطري سوهاج 358.5

طب بيطري المنيا 357.5

طب بيطري أسيوط 356.5

طب بيطري المنوفية 355.8

طب بيطري الإسكندرية 355.8

طب بيطري دمنهور 355.8

طب بيطري القاهرة 355.8

طب بيطري المنصورة 355.8

طب بيطري الزقازيق 355.8

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 355.8

طب بيطري بني سويف 355.8

طب بيطري العريش 355.8

طب بيطري مدينة السادات 355.8

طب بيطري كفر الشيخ 355.8

طب بيطري بنها 355.8

طب بيطري عين شمس 355.8

طب بيطري مطروح 355.8

طب بيطري الوادي الجديد 355.8

طب بيطري أسوان 355.8

هندسة الوادي الجديد 351.6

كلية الهندسة جامعة دمنهور 351.6

هندسة بنها بشبرا 351.6

هندسة بنها 351.6

هندسة الطاقة أسوان 351.6

هندسة حلوان بالمطرية 351.6

هندسة دمياط 351.6

هندسة السويس 351.6

هندسة المنوفية بشبين الكوم 351.6

هندسة حلوان 351.6

هندسة أسوان 351.6

هندسة سوهاج 351.6

هندسة جنوب الوادي 351.6

هندسة المنيا 351.6

هندسة كفر الشيخ 351.6

هندسة الزقازيق 351.6

هندسة المنصورة 351.6

هندسة الفيوم 351.6

هندسة طنطا 351.6

هندسة بور سعيد 351.6

هندسة بني سويف 351.6

هندسة القاهرة 351.6

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 351.6

هندسة الإسكندرية 351.6

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 351.6

هندسة عين شمس 351.6

هندسة أسيوط 351.6

فنى صحي جنوب الوادي 351.5

تمريض جنوب الوادي 350.0

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 350.0

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

تخطيط عمراني القاهرة 347.0

تمريض المنيا 345.0

ألسن الأقصر 344.5

ألسن كفر الشيخ 343.5

تمريض أسيوط 341.0

تمريض أسوان 340.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 339.0

تمريض سوهاج 338.5

علوم البترول والتعدين مطروح 337.8

حقوق المنيا 336.5

ألسن سوهاج 336.5

سياسة واقتصاد السويس 336.1

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 336.1

سياسة واقتصاد بني سويف 336.1

تمريض بني سويف 336.0

ألسن المنيا 335.0

ألسن الغردقة 334.5

تمريض الفيوم 333.5

تمريض القاهرة 333.5

ألسن بني سويف 333.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 333.0

ألسن أسوان 333.0

ألسن الفيوم 333.0

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 333.0

معهد فني صحى سوهاج 333.0

ألسن عين شمس 333.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 332.8

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 332.8

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 332.8

حاسبات و معلومات العريش رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي الغردقة رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 332.8

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 332.8

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 332.8

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 332.8

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 332.8

تمريض الإسكندرية 332.0

علوم الوادي الجديد 331.6

علوم السادات 331.6

علوم الاقصر 331.6

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 331.6

علوم كفر الشيخ 331.6

علوم حلوان 331.6

علوم المنوفية بشبين الكوم 331.6

علوم الفيوم 331.6

علوم بنها 331.6

علوم المنيا 331.6

علوم بني سويف 331.6

علوم السويس 331.6

علوم الإسكندرية 331.6

علوم دمنهور 331.6

علوم سوهاج 331.6

علوم القاهرة 331.6

علوم جنوب الوادي 331.6

علوم أسيوط 331.6

علوم أسوان 331.6

علوم عين شمس 331.6

علوم المنصورة 331.6

علوم العريش 331.6

علوم بنات عين شمس 331.6

علوم الزقازيق 331.6

علوم دمياط 331.6

علوم بور سعيد 331.6

علوم طنطا 331.6

تمريض حلوان 330.5

تمريض دمنهور 330.5

تمريض الوادي الجديد 330.0

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 330.0

تمريض عين شمس 329.5

معهد فني صحى اسيوط 329.0

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328.3

الاعاقة والتأهيل بني سويف 328.3

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 328.0

معهد فني صحى بنى سويف 328.0

تمريض طنطا 328.0

تمريض الزقازيق 327.0

تمريض السادات 327.0

تمريض المنصورة 323.5

معهد فني صحى اسوان 323.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 322.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 322.5

تمريض بنها 322.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 322.0

تمريض بور سعيد 321.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 321.0

تمريض دمياط 321.0

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 320.5

معهد فني صحى بنها 320.3

معهد فني صحى الوادي الجديد 320.3

معهد فني صحى طنطا 320.3

معهد فني صحى بور سعيد 320.3

معهد فني صحى الزقازيق 320.3

معهد فني صحى امبابة 320.3

معهد فني صحى اسماعيليه 320.3

معهد فني صحى الاسكندريه 320.3

معهد فني صحى المنصوره 320.3

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 320.0

تمريض مطروح 320.0

تمريض كفر الشيخ 320.0

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 318.8

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 318.8

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 318.8

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318.8

إعلام جنوب الوادي 318.0

علوم التغذية حلوان 318.0

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بسوهاج 318.0

حقوق انتساب موجه سوهاج 317.0

إعلام بني سويف 316.5

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 316.3

إعلام القاهرة 315.5

فنون تطبيقية دمياط 315.0

فنون تطبيقية حلوان 315.0

فنون تطبيقية بني سويف 315.0

فنون تطبيقية بنها 315.0

فنون تطبيقية النوبارية دمنهور 315.0

فنون تطبيقية طنطا 315.0

إعلام القاهرة رياضة 315.0

علوم الارض بني سويف 314.0

حقوق سوهاج 314.0

إعلام عين شمس 313.5

العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 313.3

العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 313.3

فنى تمريض جنوب الوادي 313.0

إعلام المنوفية 311.5

فنى تمريض المنيا 311.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 309.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 308.8

المعهد الكندي العالي للحاسبات - علوم 308.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة 307.0

حقوق جنوب الوادي 307.0

فنى تمريض سوهاج 305.5

تربية المنيا 305.5

فنى تمريض بني سويف 304.5

فنى تمريض أسيوط 304.0

تجارة جنوب الوادي 304.0

فنون جميلة (عمارة) حلوان 304.0

ألسن سوهاج رياضة 303.8

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 303.8

ألسن كفر الشيخ رياضة 303.8

ألسن بني سويف رياضة 303.8

ألسن الأقصر رياضة 303.8

ألسن عين شمس رياضة 303.8

ألسن المنيا رياضة 303.8

ألسن أسوان رياضة 303.8

ألسن الفيوم رياضة 303.8

ألسن الغردقة رياضة 303.8

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 302.8

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 302.8

فنون جميلة (عمارة) المنيا 302.8

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 302.8

فنى تمريض أسوان 302.0

فنى تمريض الفيوم 300.5

تجارة أسيوط 300.0

حقوق كفرالشيخ 299.5

فنى تمريض كفر الشيخ 299.5

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 299.0

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 298.5

فنى تمريض أورام القاهرة 298.0

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 297.5

حقوق انتساب موجه الزقازيق 297.0

آثار دمياط 296.8

آثار القاهرة 296.8

آثار الفيوم 296.8

آثار و لغات مطروح 296.8

آثار الزقازيق بصان الحجر 296.8

آثار عين شمس 296.8

آثار أسوان 296.8

آثار الأقصر 296.8

آثار سوهاج 296.8

آثار جنوب الوادي 296.8

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 295.1

علوم الارض بني سويف رياضة 295.1

تجارة بني سويف 295.0

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 295.0

فنى تمريض الإسكندرية 294.0

تجارة سوهاج 293.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 293.5

تجارة انتساب موجه بني سويف 293.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 292.0

دار العلوم القاهرة 292.0

تجارة القاهرة 291.8

تجارة دمنهور 291.8

تجارة الإسكندرية 291.8

تجارة عين شمس 291.8

تجارة دمياط 291.8

تجارة مدينة السادات 291.8

تجارة طنطا 291.8

تجارة بور سعيد 291.8

تجارة السويس 291.8

تجارة الزقازيق 291.8

تجارة المنصورة 291.8

تجارة العريش 291.8

تجارة المنوفية بشبين الكوم 291.8

تجارة و إدارة أعمال حلوان 291.8

تجارة كفر الشيخ 291.8

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 291.8

تجارة بنها 291.8

تجارة أسوان 291.8

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 291.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 291.0

تجارة انتساب موجه المنصورة 291.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 291.0

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 291.0

تجارة انتساب موجه أسوان 290.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 290.0

تجارة انتساب موجه القاهرة 290.0

فنى تمريض حلوان 290.0

فنى تمريض طنطا 290.0

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 289.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 289.0

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 289.0

المعهد الكندي العالي للحاسبات 288.5

تجارة انتساب موجه طنطا 288.0

تجارة انتساب موجه بنها 288.0

تجارة انتساب موجه السويس 288.0

تجارة انتساب موجه دمياط 288.0

تجارة انتساب موجه عين شمس 287.5

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 287.5

تجارة انتساب موجه العريش 287.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 287.0

فنى تمريض القاهرة 287.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 287.0

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 286.5

فنى تمريض الزقازيق 286.0

فنون جميلة (فنون) المنصورة 285.6

فنون جميلة (فنون) أسيوط 285.6

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 285.6

فنون جميلة (فنون) حلوان 285.6

فنون جميلة (فنون) المنيا 285.6

فنون جميلة (فنون) الأقصر 285.6

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 285.0

تربية الاقصر 284.5

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 284.1

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 283.5

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283.3

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 282.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 282.5

إعلام المنوفية رياضة 282.5

إعلام عين شمس رياضة 282.5

إعلام بني سويف رياضة 282.5

إعلام جنوب الوادي رياضة 282.5

آداب انتساب موجه سوهاج 282.0

تربية الفيوم 282.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 281.5

حقوق الفيوم 281.0

تربية جنوب الوادي 281.0

علوم بنات عين شمس رياضة 280.5

علوم القاهرة رياضة 280.5

علوم جنوب الوادي رياضة 280.5

علوم الإسكندرية رياضة 280.5

علوم سوهاج رياضة 280.5

علوم عين شمس رياضة 280.5

علوم أسوان رياضة 280.5

علوم أسيوط رياضة 280.5

علوم طنطا رياضة 280.5

علوم دمياط رياضة 280.5

علوم المنصورة رياضة 280.5

علوم الزقازيق رياضة 280.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 280.5

علوم حلوان رياضة 280.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 280.5

علوم بنها رياضة 280.5

علوم الفيوم رياضة 280.5

علوم بني سويف رياضة 280.5

علوم المنيا رياضة 280.5

علوم دمنهور رياضة 280.5

علوم بور سعيد رياضة 280.5

علوم العريش رياضة 280.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 280.5

علوم كفر الشيخ رياضة 280.5

علوم السويس رياضة 280.5

علوم الاقصر رياضة 280.5

علوم السادات رياضة 280.5

علوم الوادي الجديد رياضة 280.5

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 280.0

زراعة دمنهور 280.0

تربية أسيوط 279.5

فنى تمريض عين شمس 279.5

تربية مطروح 279.5

زراعة الوادي الجديد 279.3

زراعة مطروح بفوكه 279.3

زراعة و موارد طبيعية أسوان 279.3

زراعة سوهاج 279.3

زراعة المنيا 279.3

زراعة بنها بمشتهر 279.3

زراعة كفر الشيخ 279.3

زراعة المنوفية بشبين الكوم 279.3

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 279.3

زراعة دمياط 279.3

زراعة طنطا 279.3

زراعة المنصورة 279.3

زراعة الفيوم 279.3

زراعة الزقازيق 279.3

زراعة القاهرة 279.3

زراعة الإسكندرية 279.3

زراعة بني سويف 279.3

زراعة أسيوط 279.3

زراعة جنوب الوادي 279.3

زراعة عين شمس 279.3

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 279.3

العلوم الزراعية البيئية العريش 279.3

آداب انتساب موجه العريش 279.1

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 279.0

فني تمريض السويس 278.8

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 278.8

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 278.8

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 278.8

فنى تمريض بنها 278.8

فنى تمريض المنصورة 278.8

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 278.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 277.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 277.5

حقوق أسوان 277.5

تربية الغردقة 277.5

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 277.5

تربية دمنهور 277.0

حقوق بني سويف 277.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 276.5

حقوق انتساب موجه أسوان 276.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 276.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 276.5

تربية بني سويف 276.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 276.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 276.0

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية 276.0

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 275.5

تربية سوهاج 275.5

آداب انتساب موجه المنيا 275.0

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 274.0

حقوق أسيوط 274.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 273.5

تكنولوجى تمريض بنى سويف ( شعبه الطوارى -تمريض الاطفال وحديثى الوالاده) 273.0

تربية الإسكندرية 272.0

ثروة سمكية السويس 271.6

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 271.6

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 271.6

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 271.6

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا 271.5

آداب القاهرة 271.5

تربية أسوان 271.0

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 271.0

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 271.0

حقوق بور سعيد 271.0

آداب انتساب موجه بنها 270.0

دار العلوم المنيا 269.5

تربية عين شمس 269.5

آداب انتساب موجه أسيوط 269.5

دار العلوم أسوان 269.5

دار العلوم الفيوم 269.5

تربية المنصورة 269.3

تربية الزقازيق 269.3

تربية حلوان 269.3

تربية طنطا 269.3

تربية مدينة السادات 269.3

تربية بنات عين شمس 269.3

تربية دمياط 269.3

تربية بور سعيد 269.3

تربية العريش 269.3

تربية الوادي الجديد 269.3

تربية السويس 269.3

تربية كفر الشيخ 269.3

تربية بنها 269.3

تربية المنوفية بشبين الكوم 269.3

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 269.3

آداب انتساب موجه القاهرة 268.5

آداب جنوب الوادي 268.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج 268.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268.5

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 268.5

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر 268.0

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 268.0

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 267.6

معهد فني صحى رياضه الوادي الجديد 267.6

معهد فني صحى رياضه امبابة 267.6

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 267.6

معهد فني صحى رياضه طنطا 267.6

معهد فني صحى رياضه المنصورة 267.6

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 267.6

معهد فني صحى رياضه بنها 267.6

معهد فني صحى رياضه اسيوط 267.6

معهد فني صحى رياضه اسوان 267.6

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 267.6

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 267.6

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 267.5

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 267.0

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 267.0

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية – شربين 266.0

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 266.0

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف 266.0

زراعة القاهرة رياضة 266.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 265.5

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 265.5

حقوق القاهرة 265.5

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا علوم 265.5

زراعة أسيوط/ رياضة 265.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 265.0

حقوق دمياط 265.0

حقوق الإسكندرية 265.0

زراعة الإسكندرية رياضة 265.0

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 265.0

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا طريق سقارة الهرم 264.5

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 264.5

آداب انتساب موجه بني سويف 264.5

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 264.5

آداب الفيوم 264.0

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 264.0

آداب انتساب موجه الفيوم 263.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 263.5

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 263.0

تربية طفولة مبكرة أسيوط 263.0

تربية الفيوم رياضة 263.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 262.5

تربية نوعية المنيا 262.5

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بطريق مصر الإسماعيلية 262.5

حقوق انتساب موجه القاهرة 262.0

حقوق انتساب موجه حلوان 262.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 261.0

حقوق عين شمس 260.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 260.3

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 260.3

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 260.3

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 260.3

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 260.3

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 260.3

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 260.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 260.0

زراعة دمياط رياضة 260.0

زراعة الزقازيق رياضة 260.0

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 260.0

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 260.0

زراعة الفيوم رياضة 260.0

زراعة بنها رياضة بمشتهر 260.0

زراعة كفر الشيخ رياضة 260.0

زراعة المنصورة رياضة 260.0

زراعة عين شمس رياضة 260.0

حقوق حلوان 260.0

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر 259.5

المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين دقهلية 258.0

تربية طفولة مبكرة مطروح 258.0

تربية طفولة مبكرة المنوفية 258.0

تربية طفولة مبكرة الفيوم 258.0

تربية طفولة مبكرة القاهرة 258.0

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 258.0

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 258.0

تربية طفولة مبكرة المنصورة 258.0

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 258.0

تربية طفولة مبكرة دمنهور 258.0

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 258.0

تربية طفولة مبكرة بني سويف 258.0

تربية طفولة مبكرة المنيا 258.0

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 258.0

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 258.0

حقوق الزقازيق 258.0

آداب بني سويف 257.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 257.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 256.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 256.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 256.0

حقوق المنصورة 255.5

آداب أسيوط 255.5

حقوق طنطا 255.5

حقوق مدينة السادات 255.5

حقوق بنها 255.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 255.1

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 255.1

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 255.1

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 255.1

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 255.1

المعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر 255.1

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 255.1

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 255.1

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 255.1

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 255.1

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 255.1

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 255.1

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 255.1

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 255.1

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 255.1

المعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بالمنزله 255.1

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 255.1

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 255.1

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 255.1

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 255.1

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 255.1

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 255.1

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 255.1

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 255.1

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 255.1

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 255.1

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 255.1

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 255.1

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 255.1

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 255.1

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 255.1

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 255.1

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 255.1

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 255.1

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 255.1

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 255.1

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 255.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 255.0

حقوق انتساب موجه طنطا 255.0

آداب المنيا 255.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 255.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.0

حقوق انتساب موجه بنها 255.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 254.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 254.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 253.5

آداب حلوان 253.5

آداب الإسكندرية 253.5

آداب عين شمس 253.5

تربية شعبة تربية فنية السويس 253.5

آداب انتساب موجه حلوان 253.0

آداب أسوان 253.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 253.0

تربية نوعية أسيوط 252.5

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 252.5

آداب انتساب موجه عين شمس 252.5

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة علوم 252.5

آداب انتساب موجه أسوان 252.0

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 252.0

آداب الوادي الجديد 251.8

آداب دمنهور 251.8

آداب سوهاج 251.8

آداب دمياط 251.8

آداب طنطا 251.8

آداب المنصورة 251.8

آداب العريش 251.8

آداب و علوم إنسانية السويس 251.8

آداب بنات عين شمس 251.8

آداب كفر الشيخ 251.8

آداب الزقازيق 251.8

آداب بور سعيد 251.8

آداب بنها 251.8

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 251.8

آداب المنوفية بشبين الكوم 251.8

آداب انتساب موجه الإسكندرية 251.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 251.5

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 251.5

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 251.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 251.0

تربية الإسكندرية رياضة 251.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 251.0

آداب انتساب موجه طنطا 251.0

آداب انتساب موجه دمنهور 251.0

آداب انتساب موجه المنصورة 250.5

آداب انتساب موجه بور سعيد 250.5

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 250.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 250.5

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة 250.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 250.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 250.5

تربية (طفولة) أسوان 250.0

آداب انتساب موجه دمياط 250.0

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 250.0

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 250.0

تربية (طفولة) سوهاج 249.5

تربية نوعية الفيوم 249.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 249.5

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 249.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 249.0

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 249.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 248.5

تربية (طفولة) عين شمس 248.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 248.5

تربية نوعية القاهرة 248.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 248.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 247.8

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 247.8

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 247.5

تربية (طفولة) الغردقة 247.5

تربية (طفولة) الإسكندرية 247.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 247.0

تربية (طفولة) السويس 247.0

المعهد الكندى العالى للحاسب الالى بالتجمع الخامس 247.0

سياحه وفنادق الاقصر 246.5

تربية (طفولة) طنطا 246.5

تربية (طفولة) العريش 246.5

سياحة وفنادق الإسكندرية 246.0

تربية (طفولة) الوادي الجديد 246.0

سياحة وفنادق بني سويف 246.0

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246.0

سياحة وفنادق مطروح 246.0

سياحة وفنادق المنيا 246.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246.0

سياحة وفنادق الفيوم 246.0

سياحة وفنادق مدينة السادات 246.0

سياحة وفنادق المنصورة 246.0

تربية (طفولة) كفر الشيخ 246.0

المعهد التكنولوجي العالى بهليوبوليس الجديدة 246.0

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 245.5

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية 245.5

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 245.5

تربية نوعية جنوب الوادي 245.5

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 244.6

تربية نوعية عين شمس 244.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 244.0

تربية نوعية الإسكندرية 244.0

أقتصاد منزلى العريش 244.0

تربية نوعية سوهاج 244.0

أقتصاد منزلى حلوان 244.0

معهد المنيا العالى للغات 244.0

تربية نوعية أسوان 243.5

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 243.0

سياحة وفنادق الغردقة 242.5

تربية المنيا رياضة 242.5

خدمة اجتماعية أسيوط 242.0

خدمة اجتماعية حلوان 241.0

تربية فنية المنيا 241.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 241.0

خدمة اجتماعية الفيوم 240.0

خدمة اجتماعية أسوان 239.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 239.5

تربية نوعية طنطا 239.5

تربية نوعية الزقازيق 239.0

تربية نوعية كفر الشيخ 239.0

الفني لترميم الآثار بالاقصر 238.8

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 238.5

تربية نوعية المنصورة 238.5

تربية نوعية بنها 238.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات 238.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 238.5

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 238.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 238.5

تربية نوعية مطروح 237.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 237.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 237.3

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 237.3

تربية نوعية دمياط 237.3

تربية نوعية بور سعيد 237.3

العالي للغات 6 اكتوبر 237.0

تربية عين شمس رياضة 237.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 237.0

العالي للغات بمصر جديده 236.5

تربية دمنهور رياضة 236.0

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 236.0

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار 235.5

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 235.0

تربية حلوان رياضة 234.5

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا 234.5

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمنصورة 234.3

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر رياضة 234.3

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 234.3

القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 234.3

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 234.3

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 234.3

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 234.3

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 234.3

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 234.3

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 234.3

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 234.3

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 234.3

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 234.3

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 234.3

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 233.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 233.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان 233.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 233.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 232.5

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 232.0

تربية أسيوط رياضة 232.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 232.0

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت 232.0

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 231.5

تربية فنية حلوان بالزمالك 231.5

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات 231.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 231.0

المعهد العالي لعلوم الحاسب بالمنيا 231.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 231.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا 231.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 230.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 230.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 229.5

معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 229.5

الفني التجارى باسوان 229.0

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 228.8

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 228.8

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر 228.5

المعهد العالى للغات بأسوان 228.5

تربية بنات عين شمس رياضة 228.5

تربية طنطا رياضة 228.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 228.1

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 228.1

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 227.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف 227.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 227.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 227.5

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 227.5

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 227.3

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 227.1

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 227.1

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 227.0

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف 226.6

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 226.6

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج 226.6

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 226.5

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 226.5

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 226.5

معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 226.5

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 226.5

الفني للفنادق الاسكندريه 226.0

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا 226.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 226.0

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 226.0

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 226.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط 226.0

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 225.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم 225.5

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه 225.5

تربية مطروح رياضه 225.3

تربية الاقصر رياضه 225.3

تربية الغردقة رياضة 225.3

تربية مدينة السادات رياضة 225.3

تربية بنها رياضة 225.3

تربية كفر الشيخ رياضة 225.3

تربية بني سويف رياضة 225.3

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 225.3

تربية المنصورة رياضة 225.3

تربية الزقازيق رياضة 225.3

تربية جنوب الوادي رياضة 225.3

تربية دمياط رياضة 225.3

تربية سوهاج رياضة 225.3

تربية الوادي الجديد رياضة 225.3

تربية العريش رياضة 225.3

تربية أسوان رياضة 225.3

تربية بور سعيد رياضة 225.3

تربية السويس رياضة 225.3

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 224.5

الفني التجارى باسيوط 224.0

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي 224.0

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف 224.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم 224.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 223.5

ك.ت. فني صناعى سوهاج 223.5

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 223.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 223.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 223.0

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 223.0

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 223.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 223.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 222.5

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 222.5

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 222.5

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 222.5

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم 222.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 222.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 222.0

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان - الجيزة 222.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج 222.0

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 221.5

الفراعنة العالي إدارة أعمال 221.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 221.5

الفني التجارى بالروضه 221.5

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 221.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة 221.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي 221.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 221.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها 221.0

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE 220.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان 220.5

ك.ت. فني صناعى قنا 220.0

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم 219.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها 219.5

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 219.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية 219.0

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 219.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 218.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد 218.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 218.5

تربية موسيقية حلوان 218.5

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 218.5

الفني التجارى بقنا 218.5

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 218.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 218.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا 217.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 217.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ 217.5

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 217.0

الفني للفنادق قنا 217.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات 217.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس 216.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 216.5

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 216.0

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات 216.0

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم 215.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف 215.5

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 215.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق 215.5

الفني التجارى بالمحله الكبرى 215.1

الفني التجارى بالعريش 215.1

الفني التجارى بدمياط 215.1

الفني التجارى بالزقازيق 215.1

الفني التجارى بسوهاج 215.1

الفني التجارى بشبرا 215.1

الفني التجارى بالمطريه 215.1

الفني التجارى بالاسكندريه 215.1

الفني التجارى بطنطا 215.1

الفني التجارى بقويسنا 215.1

الفني التجارى ببنها 215.1

الفني التجارى بالمنصوره 215.1

الفني التجارى ببور سعيد 215.1

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 215.0

العالي حاسبات و نظم تجمع أول 215.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا 215.0

ك.ت. فني صناعى اسوان 215.0

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 215.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 215.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش 215.0

العالي خدمه إجتماعيه اسوان 214.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان 214.5

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد 214.5

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 214.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط 214.0

ك.ت. فني صناعى المطريه 214.0

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس 214.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة 214.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط 214.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات 213.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي 213.5

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 213.5

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 213.0

ك.ت. فني صناعى شبرا 213.0

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 213.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد 213.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات 213.0

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية)) 213.0

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم 212.5

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 212.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم 212.5

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية 212.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 212.5

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 212.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 212.0

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 212.0

ك.ت. فني صناعى بنها 212.0

ك.ت. فني صناعى الصحافه 212.0

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 212.0

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 212.0

ك.ت. فني صناعى قويسنا 212.0

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 212.0

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 212.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 212.0

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 212.0

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 212.0

الفني للفنادق المطريه 211.8

الفني للفنادق بور سعيد 211.8

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 211.8

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 211.8

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان 211.5

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 211.5

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 211.5

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول 211.5

نظم معلومات ادارية قطاميه 211.5

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم 211.5

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى 211.5

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات 211.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة 211.0

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 211.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية 211.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 211.0

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 211.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 210.5

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 210.5

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر 210.5

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 210.5

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 205.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 205.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 205.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 205.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 205.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 205.0

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ 205.0

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة 205.0

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر 205.0

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر 205.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات 205.0

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة 205.0

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد 205.0

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج 205.0

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس 205.0

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات) 205.0

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات 205.0

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر 205.0

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 205.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 205.0

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 205.0

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات 205.0

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا 205.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 205.0

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم 205.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 205.0

العالي سياحة وفنادق الغردقة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد 205.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 205.0

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح 205.0

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205.0

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205.0

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق 205.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 205.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 205.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 205.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 205.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 205.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 205.0

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث 205.0

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث 205.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 205.0

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 205.0

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 205.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 205.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 205.0

دراسات نوعيه العريش 205.0

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 205.0

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة 205.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 205.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 205.0

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير 205.0

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 205.0

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير 205.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 205.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 205.0

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ 205.0

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا 205.0

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط 205.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 205.0

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية 205.0

