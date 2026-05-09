أعلنت جامعة سيناء فتح باب التقديم المبكر والتسجيل لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، إلى جانب طلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات الجامعة بفرعي القنطرة شرق والعريش، وذلك للعام الجامعي 2026 – 2027، ضمن إطار تنسيق الجامعات الخاصة 2026.

وأوضحت الجامعة أنها تمنح خصومات على المصروفات الدراسية تصل إلى 30% بفرع القنطرة شرق، و40% بفرع العريش، للطلاب المتقدمين خلال فترة التقديم المبكر.

وأكدت الجامعة أن الحد الأدنى للقبول سيتم تحديده لاحقًا عقب إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من قبل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2026 – 2027.

وتضم جامعة سيناء فرع القنطرة شرق عددًا من الكليات والتخصصات، أبرزها كلية الصيدلة التي تقدم برنامج «Pharm D» وماجستير العلوم الصيدلية في تخصص الكيمياء الحيوية، وكلية الهندسة التي تقدم برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، وكلية إدارة الأعمال التي تقدم برنامج نظم معلومات الأعمال، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية طب الأسنان التي تقدم برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، إلى جانب برامج دراسات عليا في الاستعاضة الصناعية والعلاج التحفظي التجميلي.

كما تشمل الكليات كلية التكنولوجيا الحيوية، والتي تقدم برامج في التكنولوجيا الحيوية الصيدلانية، وتكنولوجيا مستحضرات التجميل، والمعلوماتية الحيوية، بالإضافة إلى كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب التي تقدم برامج علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كلية الدراسات العليا التي تمنح درجات الماجستير المهني في إدارة الموارد البشرية والأسواق المالية وإدارة البورصات.

أما فرع العريش، فيضم كلية الهندسة التي تقدم برامج الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والهندسة الكهربية والحاسب بتخصصي القوى والآلات الكهربية والإلكترونيات والاتصالات، إضافة إلى برنامج الهندسة الميكانيكية بتخصصي القوى الميكانيكية والميكاترونيات.

كما يضم الفرع كلية الصيدلة التي تقدم برنامج Pharm D وماجستير العقاقير، وكلية طب الأسنان، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب التي تقدم برامج علوم الحاسب ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات.