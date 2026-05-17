كشف الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026 - 2027 ستنعقد وتراجع قواعد التنسيق مرة أخرى مع دراسة عودة اختبارات القدرات لعدد من قطاعات القبول بتنسيق الجامعات المقبل.

وأكد قنصوة، خلال تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم مصر لدورة الألعاب الأفريقية للرياضة الجامعية، أن قواعد التنسيق نفسها للأعوام المقبلة.



وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عن إضافة 3 أفرع للجامعات المصرية في القارة الإفريقية، موضحا أن هدفتا سيكون تخريج جيل من الكوادر الافريقية قادر على تحقيق التنمية حيث أن الجامعات المصرية والافريقية تتكامل مع بعضها من خلال الأجيال الجديدة.

وأضاف، أن مصر تجدد التزامها برعاية مسارات التعاون المشترك، مثمنا دور الاتحاد الافريقية للرياضة الجامعية.

وذكر أن مصر تشهد تنظيم البطولة الأفريقية للرياضة الجامعية لأول مرة خلال شهر أغسطس المقبل، متابعا: "سنعمل على أن تكون هذه الدورة بكل جهد لنسعى لمشاركة كل الدول الأفريقية فى البطولة ليسعدوا هذه الفترة التى تقرب بين الشعوب والبلدان ونسعى كدولة مصرية بانتماءنا لقارة أفريقيا".

وأكد أن الاستضافة تجسد رؤية الدولة ووزارة التعليم العالى فى مد جسور التواصل وتعميق الشراكات بين الجامعات فى الدول الشقيقة وتأكيد على بعدنا الأفريقيى الذى نعتز به ، متابعا البطولة تساعد على تعريف الشباب بعضهم البعض مؤكدا على الروابط والقيم الايجابية المشتركة والحدث الرياضى محور تنموى اساسى لدفع الطاقات الشابة نحو افاق أوسع.

