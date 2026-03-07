استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول مشاركة مراكز ووحدات كلية الهندسة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، مؤكدًا دور الجامعة في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة والمشروعات الكبرى في مختلف القطاعات.

وأوضح التقرير، وفق بيان اليوم، أن المراكز المتخصصة بالكلية، ومنها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية، ومركز الهندسة المدنية، ومركز هندسة الآثار والبيئة، ومركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية، ومركز تطوير الدراسات العليا والتدريب، تسهم بخبراتها العلمية والاستشارية في تنفيذ مشروعات تغطي مجالات:

- التخطيط العمراني والإسكان.

- البنية التحتية والمرافق.

- النقل والسكك الحديدية.

- إدارة الموارد المائية والتنمية الزراعية.

- الحفاظ على التراث المعماري والأثري.

أبرز المشروعات والمساهمات

- الإسكان: تنفيذ أكثر من 35 مشروعًا في عدد من المحافظات، منها وحدات سكنية لمشروعات مثل حدائق أكتوبر (10 آلاف وحدة)، وإسكان أعضاء هيئة التدريس بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب ترميم مبانٍ مهمة مثل نقابة الصحفيين والمبنى الرئيسي لقناة السويس.

- البنية التحتية والنقل: إشراف هندسي على مشاريع الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ومشروع جنة، ومشروعات تطوير السكك الحديدية والمزلقانات، وأعمال الصرف الصحي ومياه الشرب.

- الموارد المائية: تصميم وإشراف على مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، تطوير نظم الري، زراعة 2.5 مليون نخلة، وإعداد خرائط ونماذج لتقييم المخزون الاستراتيجي من المياه.

- التراث المعماري: ترميم وصيانة المباني التاريخية والأثرية، مثل متحف الشرطة بالقلعة، المعبد اليهودي بالقاهرة، ومجموعة السلطان قلاوون.

وأكد "عبدالصادق"، أن مشاركة كلية الهندسة ومراكزها تعكس الثقة في كفاءات الجامعة وخبراتها العلمية والهندسية، وأن الجامعة تسعى لربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي لدعم التنمية الوطنية والمشروعات القومية.

من جانبه، شدد الدكتور محمد شوقي سعد، القائم بأعمال عميد الكلية، على دور الكلية في توظيف الخبرات العلمية والاستشارية لدعم جودة المشروعات الاستراتيجية.

فيما أكد الدكتور طارق نصر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مراكز الكلية تساهم في دعم مؤسسات الدولة وتوسيع الشراكات المجتمعية وإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

