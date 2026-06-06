إعلان

قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

05:45 م 06/06/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (1)
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (3)
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (4)
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (2)
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (6)
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (1)_1
  • عرض 8 صورة
    نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إتاحة النموذج الثاني البوكليت مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار استعدادات الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي الطلاب امتحان المادة غدًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبرعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت المديرية أن إتاحة النماذج الاسترشادية تأتي ضمن خطة دعم الطلاب أكاديميًا وتعريفهم بنظام البوكليت وشكل الأسئلة وآليات الإجابة الصحيحة، بما يساعدهم على التدريب الجيد وتنمية مهارات الفهم والتحليل وإدارة الوقت داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أن المديرية مستمرة في توفير مختلف وسائل الدعم التعليمي لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن النماذج التدريبية يتم نشرها تباعًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية وصفحات الإدارات التعليمية، لتسهيل وصول الطلاب إليها والاستفادة منها قبل الامتحانات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدًا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة من المديرية لضمان انتظام سير الامتحانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعليم القاهرة الدراسات الإجتماعية الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

خطف وتعذيب.. ماذا وجدت النيابة العامة في هواتف صبري نخنوخ؟
حوادث وقضايا

خطف وتعذيب.. ماذا وجدت النيابة العامة في هواتف صبري نخنوخ؟
الأرصاد: الإحساس بقدوم الصيف المبكر ظاهرة عالمية مرتبطة بالتغيرات المناخية
أخبار مصر

الأرصاد: الإحساس بقدوم الصيف المبكر ظاهرة عالمية مرتبطة بالتغيرات المناخية
منافس مصر.. بلجيكا تسحق تونس بخماسية نظيفة استعدادا للمونديال
رياضة محلية

منافس مصر.. بلجيكا تسحق تونس بخماسية نظيفة استعدادا للمونديال
فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
رياضة عربية وعالمية

فقد والده وعمل مساعد بناء.. قصة مهاجم البرازيل الجديد أمام مصر
أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد
أخبار مصر

أستاذ صحة عامة: أشعة الشمس تسبب حروقًا وقد تتطور لسرطان الجلد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان