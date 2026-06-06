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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إتاحة النموذج الثاني البوكليت مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار استعدادات الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي الطلاب امتحان المادة غدًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبرعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكدت المديرية أن إتاحة النماذج الاسترشادية تأتي ضمن خطة دعم الطلاب أكاديميًا وتعريفهم بنظام البوكليت وشكل الأسئلة وآليات الإجابة الصحيحة، بما يساعدهم على التدريب الجيد وتنمية مهارات الفهم والتحليل وإدارة الوقت داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة أن المديرية مستمرة في توفير مختلف وسائل الدعم التعليمي لطلاب الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن النماذج التدريبية يتم نشرها تباعًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية وصفحات الإدارات التعليمية، لتسهيل وصول الطلاب إليها والاستفادة منها قبل الامتحانات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدًا امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ضمن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة من المديرية لضمان انتظام سير الامتحانات.