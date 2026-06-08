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غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الهندسة

كتب : أحمد الجندي

11:23 م 08/06/2026

طلاب

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يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، غدًا، امتحان مادة الهندسة ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار استمرار ماراثون امتحانات نهاية العام.

ويأتي ذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتي تواصل متابعة سير الامتحانات داخل اللجان من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

وكان الطلاب قد واصلوا أداء امتحاناتهم خلال الأيام الماضية وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.

وأكدت المديرية استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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طلاب الثالث الإعدادي لعام الدراسي 2025/2026 مديرية التربية والتعليم

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