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غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر

كتب : أحمد الجندي

06:02 م 08/06/2026

غدًا.. طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان

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يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، غدًا الثلاثاء، امتحاني اللغة الأجنبية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

ويأتي ذلك في إطار استكمال جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث يواصل الطلاب أداء المواد المقررة وسط متابعة مستمرة من مديرية التربية والتعليم بالجيزة وغرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أدوا اليوم امتحان مادة العلوم ، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان انتظام سير الامتحانات داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استمرار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية وتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية امتحانات الجيزة اللغة الأجنبية

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