شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض جهود تطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز التكامل بين خطط الوزارتين لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشهد الاجتماع حضور النائبة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم، والنائب لطفي شحاتة وكيل اللجنة، وأحمد عبد المجيد أمين سر اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، من بينهم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.

وزير التعليم: التكامل بين البرلمان والحكومة يدعم تطوير المنظومة

في مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره للدور الذي تضطلع به لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب في دعم وتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يمثل أحد الركائز الأساسية للارتقاء بجودة التعليم وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن المناقشات التي تشهدها اللجنة تسهم في تطوير السياسات التعليمية والاستجابة لاحتياجات الطلاب وأولياء الأمور ومتطلبات التنمية الوطنية.

عبد اللطيف: المهارات الأساسية هي نقطة الانطلاق لتطوير التعليم الفني

أكد وزير التربية والتعليم أن أي تطوير حقيقي للتعليم الفني يجب أن يأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير التعليم بكافة مراحله، مشددًا على أن إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب يمثل الأساس الذي تُبنى عليه المهارات المستقبلية.

وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات الإصلاحية لمعالجة التحديات المزمنة التي واجهت المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وضعف انتظام حضور الطلاب.

الوزير: ارتفاع الحضور إلى 87% وخفض الكثافات لأقل من 50 طالبًا

وأوضح الوزير أن تلك الإجراءات ساهمت في رفع نسب حضور الطلاب داخل المدارس من نحو 15% إلى 87%، بما وفر بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وانضباطًا، كما تراجعت كثافات الفصول لتصبح أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد.

وأضاف أن انتظام الدراسة أتاح تطبيق منظومة التقييمات الأسبوعية بصورة أكثر فاعلية، بما يساعد على متابعة مستويات الطلاب بشكل مستمر وتحسين نواتج التعلم.

التوسع في الفصول وتحسين مهارات الطلاب الأساسية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نجحت في زيادة الطاقة الاستيعابية للفصول بنسبة 20%، من خلال إعادة تخصيص 45,248 فراغًا داخل المدارس وتحويلها إلى فصول دراسية، إلى جانب إعادة تشغيل 53,496 فراغًا آخر للاستفادة منها في العملية التعليمية.

وأكد أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل مباشر على تنمية المهارات الأساسية لدى الطلاب، والتي تعد المؤشر الأهم عالميًا في قياس جودة التعليم.

نتائج إيجابية لبرنامج تنمية مهارات اللغة العربية

استعرض الوزير نتائج دراسة أجرتها منظمة اليونيسف حول جهود إصلاح التعليم، موضحًا أن نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة تراجعت من 45.5% في المرحلة الأولى إلى 32.4% في المرحلة الثانية، ثم إلى 13.9% في المرحلة الثالثة، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات التعليمية التي نفذتها الوزارة.

94 منهجًا جديدًا وكتيبات تقييم لدعم التعلم

وأوضح الوزير أن الوزارة انتهت من تطوير وتحديث 94 منهجًا دراسيًا خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على مخرجات التعلم المستهدفة، مع التركيز على تبسيط المحتوى وربطه بواقع الطلاب.

وأضاف أن الوزارة أطلقت لأول مرة كتيبات تقييمات مصاحبة للكتب المدرسية بهدف دعم التعلم المستمر وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلاب، مؤكدًا امتلاك الوزارة حقوق الملكية الفكرية الكاملة لهذه الإصدارات.

البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس الثانوية

وأشار الوزير إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون هذا العام مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، ويؤدون اختبارًا دوليًا معتمدًا لقياس المهارات الرقمية.

وأضاف أن الطلاب الذين اجتازوا اختبار "TOFAS" حصلوا على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية، بما يعكس جودة المحتوى التعليمي وارتباطه بالمعايير الدولية.

تعاون مع البكالوريا الدولية لتطوير النظام الجديد

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) لمراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم الخاصة بالمناهج المطورة ضمن النظام الجديد.

وزير التعليم: تجاوزنا مستهدفات الحكومة في تطوير التعليم الفني

أكد محمد عبد اللطيف أن الإصلاحات التي شهدها التعليم قبل الجامعي كانت تمهيدًا ضروريًا للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في تطوير التعليم الفني، مشددًا على أن بناء منظومة قوية يبدأ بإعداد طالب يمتلك المهارات اللازمة للتعلم والإنتاج والابتكار.

وأشار إلى أن التعليم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، وأن توفير العمالة الماهرة والمدربة يمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.

225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

أعلن الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل مع بداية العام الدراسي المقبل إلى نحو 225 مدرسة، رغم أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 200 مدرسة فقط بحلول عام 2030، ما يعكس التوسع الكبير في هذا النموذج التعليمي القائم على الشراكة مع القطاع الخاص.

شراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا لتطوير التعليم الفني

وأوضح الوزير أن الوزارة تستفيد من النماذج الدولية الناجحة في تطوير التعليم الفني عبر شراكات استراتيجية مع عدد من الدول، وفي مقدمتها إيطاليا وألمانيا.

وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يشمل الاستفادة من خبرات مدارس "الدون بوسكو" ونموذج المعاهد التكنولوجية العليا (ITS)، مع التركيز على دمج الشريك الصناعي في العملية التعليمية.

الذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل

كشف الوزير عن خطة الوزارة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بعد تزويدهم بأجهزة التابلت، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت من متطلبات سوق العمل الحديث.

وأوضح أن دراسة البرمجة لا تقتصر على تعلم الأكواد، بل تسهم أيضًا في تنمية التفكير النقدي والقدرة على تحليل المشكلات واتخاذ القرارات.

الثقافة المالية ضمن الأنشطة التعليمية للثانوي

كما أعلن الوزير إدراج مادة الثقافة المالية ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي 2027، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الطلاب وتعريفهم بمفاهيم الاستثمار وإدارة الأموال والشركات والأسهم.

خطة لإنهاء الفترات المسائية بحلول 2027

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف إنهاء العمل بالفترات المسائية تدريجيًا بحلول عام 2027، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الجديدة، خاصة في المرحلة الابتدائية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية أفضل.

إشادة برلمانية بنتائج إصلاح التعليم

وفي ختام الاجتماع، أجاب الوزير على استفسارات النواب حول مختلف الملفات التعليمية، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في دعم تطوير التعليم.

كما أشاد أعضاء لجنة التعليم بما كشفه تقرير منظمة اليونيسف بشأن تحسن مؤشرات الحضور الطلابي وخفض الكثافات وسد العجز في المعلمين، فضلًا عن جهود الوزارة في إعداد نظام البكالوريا المصرية وتطويره بما يتماشى مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.