قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، عقب خروجهم من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد أدائهم امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة وفي مستوى الطالب المتوسط.

شكاوى محدودة من سؤال الإعراب

وأوضح عدد من الطلاب أن معظم أسئلة الامتحان جاءت واضحة ومباشرة، دون وجود صعوبات كبيرة، باستثناء سؤال الإعراب في النحو، والذي وصفه البعض بأنه حمل قدراً من الغموض واحتاج إلى تركيز أكبر.

وقال عبد الرحمن محمد، طالب بالشهادة الإعدادية، إن امتحان اللغة العربية جاء سهلاً للغاية وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن سؤال الإعراب كان الأكثر صعوبة داخل الامتحان، مضيفاً أن بقية الأسئلة تميزت بالوضوح والمباشرة.

الطلاب: الامتحان مناسب لمن استعد جيداً

من جانبه، أكد إياد أسامة، الطالب بمدرسة ناصر الإعدادية بنين، أن الامتحان جاء سهلاً ومناسباً لمستوى الطلاب، معرباً عن أمله في أن تستمر الامتحانات المقبلة بنفس المستوى من السهولة.

وأشار عدد من الطلاب إلى أن أسئلة النحو جاءت “ثقيلة نسبياً”، خاصة للطلاب غير الملمين بجميع أجزاء المنهج، لافتين إلى وجود بعض النقاط التي تحمل أكثر من وجهة نظر في الإعراب، إلى جانب بعض الأسئلة في قطعة القراءة التي احتاجت إلى تفكير وتحليل، رغم أن إجاباتها موجودة بالنص.

كما أكد الطلاب أن الوقت المخصص لأداء الامتحان كان كافياً ومناسباً للإجابة والمراجعة.

جولة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بأسيوط

وفي سياق متصل، أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة ديروط التعليمية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات في يومها الأول، والتي تستمر حتى الخميس 11 يونيو.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمود علي، مدير إدارة ديروط التعليمية، حيث تفقد لجان امتحان اللغة العربية بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية لغات بديروط، والتي تضم 20 لجنة فرعية.

متابعة الانضباط وتوفير سبل الراحة للطلاب

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى الامتحان من خلال حديثه مع الطلاب، كما تابع توافر الملاحظين والمراقبين داخل اللجان، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة والهادئة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وشدد دسوقي على ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان، والتأكد من تواجد أفراد الأمن على البوابات الرئيسية، ومنع دخول أي شخص غير مصرح له، إضافة إلى حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية حديثة مثل السماعات والساعات الذكية.

كما أكد اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش بكافة صوره، وتطبيق القرارات الوزارية المنظمة لذلك، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

أكثر من 79 ألف طالب يؤدون الامتحانات بأسيوط

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بلغ 79 ألفاً و61 طالباً وطالبة، موزعين على 264 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية الـ11 على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم، مرتبطة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات

وأكد دسوقي أنه تم عقد اجتماعات مسبقة مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، بحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، للتأكيد على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والمراقبين.

وأشار إلى تطبيق إجراءات مشددة لتأمين الامتحانات، شملت وضع “باركود” على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة، وتغليفها داخل مظاريف معتمة ومحكمة الغلق، مع التشديد على فتحها داخل اللجان بحضور الملاحظين.