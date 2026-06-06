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14 صورة.. تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية قبل دخول اللجان

كتب : أحمد الجندي

12:30 م 06/06/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (3)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (4)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (5)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (6)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (7)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (8)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (9)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (10)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (11)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (12)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (13)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (2)
  • عرض 14 صورة
    تفتيش مشدد لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية الأزهرية (14)

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تصوير- محمود بكار:

رصد موقع "مصراوي" 14 صورة توثق إجراءات تفتيش طلاب الشهادة الإعدادية، وطلاب الثانوية الأزهرية، قبل دخول لجان الامتحانات، وذلك في إطار تطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وضمان الالتزام بالتعليمات.

وأظهرت الصور تشديد الإجراءات التنظيمية خلال دخول الطلاب إلى اللجان، بهدف تحقيق الانضباط وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية لتأمين لجان الامتحانات، ومنع أي محاولات قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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